Резиденты Урал Оперы станут диджеями в пермском баре, чтобы сыграть Вагнера

20 марта 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Пульт диджея достанется знатокам оперной музыки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермский театр оперы и балета в преддверии премьеры «Летучего голландца» от режиссера Константина Богомолова проводит ряд мероприятий, посвященных творчеству Рихарда Вагнера. Одним из них станет шоу резидентов Урал Оперы Александра Рябина и Богдана Королька, которые выступят в роли диджеев в баре «Совесть» (18+), рассказали в театре. «Два резидента Урал Оперы Александр Рябин и Богдан Королек, встают за диджейский пульт, играют музыку и рассказывают о ней в свободной форме. Накануне премьеры мы соберемся в баре „Совесть“, послушаем „Голландца“ и музыку, современную ему, поговорим о приключениях Рихарда Вагнера и капитане корабля, обреченного на вечные скитания в поисках любви», — сообщается в анонсе на сайте театра. Концерт состоится 23 марта. Как рассказывало URA.RU, премьера «Летучего голландца» от художественного руководителя Театра на Малой Бронной состоится в Перми 1 апреля. В конце марта зрители могут также встретиться с программным директором Пермской оперы Дмитрием Ренанским, который покажет видеофрагменты своих любимых вагнеровских постановок, а также посетить лекцию о музыке «Летучего голландца» от дирижера театра Ивана Худякова-Веденяпина.

Пермский театр оперы и балета в преддверии премьеры «Летучего голландца» от режиссера Константина Богомолова проводит ряд мероприятий, посвященных творчеству Рихарда Вагнера. Одним из них станет шоу резидентов Урал Оперы Александра Рябина и Богдана Королька, которые выступят в роли диджеев в баре «Совесть» (18+), рассказали в театре. «Два резидента Урал Оперы Александр Рябин и Богдан Королек, встают за диджейский пульт, играют музыку и рассказывают о ней в свободной форме. Накануне премьеры мы соберемся в баре „Совесть“, послушаем „Голландца“ и музыку, современную ему, поговорим о приключениях Рихарда Вагнера и капитане корабля, обреченного на вечные скитания в поисках любви», — сообщается в анонсе на сайте театра. Концерт состоится 23 марта. Как рассказывало URA.RU, премьера «Летучего голландца» от художественного руководителя Театра на Малой Бронной состоится в Перми 1 апреля. В конце марта зрители могут также встретиться с программным директором Пермской оперы Дмитрием Ренанским, который покажет видеофрагменты своих любимых вагнеровских постановок, а также посетить лекцию о музыке «Летучего голландца» от дирижера театра Ивана Худякова-Веденяпина.