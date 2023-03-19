19 марта 2023
18 марта 2023

Власти предупредили пермяков об опасном загрязнении родников

© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, водоснабжение, родник, вода, питьевая
Весной брать воду из родников особенно опасно Фото:

Пить или использовать для приготовления еды воду из пермских родников может быть опасно. Весной высок риск того, что с талыми водами в источники попадут химические, органические и биологические загрязнители, поясняют в мэрии.

«С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, использование воды из открытых источников для питьевых нужд и приготовления пищи создает существенные риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии», — говорится на сайте администрации Перми.

Чиновники также напоминают, что владельцам земельных участков в зоне подтопления запрещается хранить навоз, промышленные и бытовые отходы, различные химикаты. Все это может попасть в родники, сделав их опасными.

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Пить или использовать для приготовления еды воду из пермских родников может быть опасно. Весной высок риск того, что с талыми водами в источники попадут химические, органические и биологические загрязнители, поясняют в мэрии. «С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, использование воды из открытых источников для питьевых нужд и приготовления пищи создает существенные риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии», — говорится на сайте администрации Перми. Чиновники также напоминают, что владельцам земельных участков в зоне подтопления запрещается хранить навоз, промышленные и бытовые отходы, различные химикаты. Все это может попасть в родники, сделав их опасными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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