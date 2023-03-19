Власти предупредили пермяков об опасном загрязнении родников

20 марта 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Весной брать воду из родников особенно опасно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пить или использовать для приготовления еды воду из пермских родников может быть опасно. Весной высок риск того, что с талыми водами в источники попадут химические, органические и биологические загрязнители, поясняют в мэрии. «С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, использование воды из открытых источников для питьевых нужд и приготовления пищи создает существенные риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии», — говорится на сайте администрации Перми. Чиновники также напоминают, что владельцам земельных участков в зоне подтопления запрещается хранить навоз, промышленные и бытовые отходы, различные химикаты. Все это может попасть в родники, сделав их опасными.

Пить или использовать для приготовления еды воду из пермских родников может быть опасно. Весной высок риск того, что с талыми водами в источники попадут химические, органические и биологические загрязнители, поясняют в мэрии. «С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, использование воды из открытых источников для питьевых нужд и приготовления пищи создает существенные риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии», — говорится на сайте администрации Перми. Чиновники также напоминают, что владельцам земельных участков в зоне подтопления запрещается хранить навоз, промышленные и бытовые отходы, различные химикаты. Все это может попасть в родники, сделав их опасными.