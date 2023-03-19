В Мегионе застройщик заплатит десятки миллионов рублей за подкуп госслужащего

20 марта 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Имущество строительной компании арестовано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Мегионе (ХМАО) ООО «Западно-Сибирская строительная компания «Лидер» заплатит 20 миллионов рублей штрафа за незаконное вознаграждение инспектора Жилстройнадзора ХМАО Елены Куцуровой. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «Представитель компании „Лидер“ передал должностному лицу отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора ХМАО взятку в размере более двух млн рублей. Деньги предназначались на изготовление подложных заключений о соответствии построенных объектов установленным требованиям, на основании которого обществом были получены разрешения на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию. Суд признал компанию „Лидер“ виновной в совершении административного правонарушения незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей», — сообщили в прокуратуре. Кроме этого, по ходатайству прокуратуры суд на имущество и деньги строительной компании наложил арест. Также в надзорном ведомстве сообщили, что в отношении сотрудника, который передал взятку, судебное разбирательство еще не завершено. Ранее URA.RU сообщало, что экс-инспектор Жилстройнадзора ХМАО Елена Куцурова сядет в тюрьму за махинации с недостроями в ХМАО. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе (ХМАО) ООО «Западно-Сибирская строительная компания «Лидер» заплатит 20 миллионов рублей штрафа за незаконное вознаграждение инспектора Жилстройнадзора ХМАО Елены Куцуровой. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «Представитель компании „Лидер“ передал должностному лицу отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора ХМАО взятку в размере более двух млн рублей. Деньги предназначались на изготовление подложных заключений о соответствии построенных объектов установленным требованиям, на основании которого обществом были получены разрешения на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию. Суд признал компанию „Лидер“ виновной в совершении административного правонарушения незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей», — сообщили в прокуратуре. Кроме этого, по ходатайству прокуратуры суд на имущество и деньги строительной компании наложил арест. Также в надзорном ведомстве сообщили, что в отношении сотрудника, который передал взятку, судебное разбирательство еще не завершено. Ранее URA.RU сообщало, что экс-инспектор Жилстройнадзора ХМАО Елена Куцурова сядет в тюрьму за махинации с недостроями в ХМАО. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на восемь лет.