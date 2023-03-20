20 марта 2023

В Перми за 33 млн рублей продается банный комплекс с бассейном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, бассейн, горячий источник, купание, термальный источник, баден-баден, баден
В банном комплексе имеется бассейн Фото:

В Кировском районе Перми выставлен на продажу комплекс зданий, включающий в себя автомойку, а также баню с бассейном. Цена актива — 33 миллиона рублей. Подробное описание размещено на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Предложение для развития вашего бизнеса. Административное здание на два этажа, производственное здание, автомойка на пять постов, банный комплекс с наличием бассейна. Стоимость — 33 миллиона рублей», — сообщается в объявлении о продаже.

Уточняется, что комплекс зданий расположен на земельном участке в 1,8 гектаров, находящемся в собственности. На территории имеются все необходимые коммуникации, а также система видеонаблюдения. Цена указана за весь объект вместе с землей.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.

Банный комплекс занимает площадь в 150 квадратных метров
Фото:

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В Кировском районе Перми выставлен на продажу комплекс зданий, включающий в себя автомойку, а также баню с бассейном. Цена актива — 33 миллиона рублей. Подробное описание размещено на популярном сайте бесплатных объявлений. «Предложение для развития вашего бизнеса. Административное здание на два этажа, производственное здание, автомойка на пять постов, банный комплекс с наличием бассейна. Стоимость — 33 миллиона рублей», — сообщается в объявлении о продаже. Уточняется, что комплекс зданий расположен на земельном участке в 1,8 гектаров, находящемся в собственности. На территории имеются все необходимые коммуникации, а также система видеонаблюдения. Цена указана за весь объект вместе с землей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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