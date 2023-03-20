В банном комплексе имеется бассейн Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кировском районе Перми выставлен на продажу комплекс зданий, включающий в себя автомойку, а также баню с бассейном. Цена актива — 33 миллиона рублей. Подробное описание размещено на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Предложение для развития вашего бизнеса. Административное здание на два этажа, производственное здание, автомойка на пять постов, банный комплекс с наличием бассейна. Стоимость — 33 миллиона рублей», — сообщается в объявлении о продаже.

Уточняется, что комплекс зданий расположен на земельном участке в 1,8 гектаров, находящемся в собственности. На территории имеются все необходимые коммуникации, а также система видеонаблюдения. Цена указана за весь объект вместе с землей.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.