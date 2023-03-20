Мэру Березников показали новую школу, в которой протекает крыша

Здание построили меньше двух лет назад, но в нем уже протекает крыша (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко посетил новую городскую школу №22. Здание построили меньше двух лет назад, но в нем уже протекает крыша. Впечатлениями от визита мэр поделился в соцсетях.

«Это самая современная школа в нашем городе. Крупнейшая новостройка. Зданию нет и двух лет, а кровля течет…» — констатирует Казаченко.

По его словам, виноват в этом подрядчик, с которым администрация сейчас разбирается в суде. Решить проблему с протечками Казаченко обещает летом, а пока он поручил очистить крышу от снега и следить за потолками.

10 марта стало известно, что власти Пермского края планируют выделить на развитие и благоустройство Березников 250 млн рублей. Больше всего средств будет выделено на обустройство общественных пространств — 124 млн рублей.

Так выглядят потолки в самой новой школе Березников Скрин с видео Алексея Казаченко в ТГ