20 марта 2023

Мэру Березников показали новую школу, в которой протекает крыша

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Клипарт. Магнитогорск, коридор, техничка, ведро, школа
Здание построили меньше двух лет назад, но в нем уже протекает крыша (архивное фото) Фото:

Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко посетил новую городскую школу №22. Здание построили меньше двух лет назад, но в нем уже протекает крыша. Впечатлениями от визита мэр поделился в соцсетях.

«Это самая современная школа в нашем городе. Крупнейшая новостройка. Зданию нет и двух лет, а кровля течет…» — констатирует Казаченко.

По его словам, виноват в этом подрядчик, с которым администрация сейчас разбирается в суде. Решить проблему с протечками Казаченко обещает летом, а пока он поручил очистить крышу от снега и следить за потолками.

10 марта стало известно, что власти Пермского края планируют выделить на развитие и благоустройство Березников 250 млн рублей. Больше всего средств будет выделено на обустройство общественных пространств — 124 млн рублей.

Так выглядят потолки в самой новой школе Березников
Протечки были еще осенью

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Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко посетил новую городскую школу №22. Здание построили меньше двух лет назад, но в нем уже протекает крыша. Впечатлениями от визита мэр поделился в соцсетях. «Это самая современная школа в нашем городе. Крупнейшая новостройка. Зданию нет и двух лет, а кровля течет…» — констатирует Казаченко. По его словам, виноват в этом подрядчик, с которым администрация сейчас разбирается в суде. Решить проблему с протечками Казаченко обещает летом, а пока он поручил очистить крышу от снега и следить за потолками. 10 марта стало известно, что власти Пермского края планируют выделить на развитие и благоустройство Березников 250 млн рублей. Больше всего средств будет выделено на обустройство общественных пространств — 124 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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