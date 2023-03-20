Бывший глава пермского ГУФСИН пытается выйти на свободу

21 марта 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Александр Соколов просит выпустить его из колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Александр Соколов, возглавляющий до 2014 года ГУФСИН по Пермскому краю, а теперь отбывающий наказание за взятки, хочет выйти на свободу. Он направил в суд ходатайство о замене лишения свободы на более мягкое наказание. «Ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания поступило в Багратионовский суд Калининградской области 2 марта. Судебное заседание назначено на 29 марта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В 2018 году Александра Соколова осудили в общем на 12 лет колонии за получение взяток. В 2012—2013 годах он получил от бизнесмена сертификаты на турпутевки и коллекционные серебряные монеты. Также он получил от замглавы сельского муниципалитета землю площадью 0,5 га стоимостью более 1,2 млн рублей.

Александр Соколов, возглавляющий до 2014 года ГУФСИН по Пермскому краю, а теперь отбывающий наказание за взятки, хочет выйти на свободу. Он направил в суд ходатайство о замене лишения свободы на более мягкое наказание. «Ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания поступило в Багратионовский суд Калининградской области 2 марта. Судебное заседание назначено на 29 марта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В 2018 году Александра Соколова осудили в общем на 12 лет колонии за получение взяток. В 2012—2013 годах он получил от бизнесмена сертификаты на турпутевки и коллекционные серебряные монеты. Также он получил от замглавы сельского муниципалитета землю площадью 0,5 га стоимостью более 1,2 млн рублей.