Власти представили концепцию празднования юбилея Перми

День города завершится светомузыкальным шоу и праздничным салютом, который можно будет увидеть с набережной Камы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Определена концепция празднования 300-летия Перми. Глава департамента культуры и молодежной политики мэрии Василий Головин во вторник, 21 марта, представил ее на заседании комитета по социальной политике гордумы, где присутствовал корреспондент URA.RU. Головин заявил, что концепция принята под общим названием «Реальная Пермь» и перекликается с юбилейным слоганом Дня города

«Так как генеральный слоган празднования юбилея Перми звучит как „Пермь. Все реально“, то рождается название концепции: „Реальная Пермь“. Пермь, это город, в котором все по-настоящему, все честно, и все надежно. В Перми живут реальные прекрасные талантливые люди, которым доступно и подвластно абсолютно все», — пояснил Головин смыл концепции членам комитета.

Чиновник также представил основную программу празднования 300-летия краевой столицы. По словам Головина, праздничные мероприятия стартуют 11 июня в 22 часа. В этом году встреча Дня города пройдет в 64 квартале городской эспланады у Театра-Театра.

12 июня мероприятия начнутся с церемонии закладки памятных плит на аллее доблести и славы. Концертная программа стартует в 12 часов и будет состоять из трех блоков: «Мы-Россия», «Будущее Перми» и «Реальная Пермь». Торжественный прием мэра города Алексея Демкина состоится в ДК имени Солдатова. В течении дня в центре города будут работать разные интерактивные зоны. В каждом районе Перми организуют концертные тематические программы.

На набережной Камы запланирован фестиваль пермских ди-джеев. Завершатся праздничные мероприятия светомузыкальным шоу, которое начнется в 23:30 и закончатся в 23:50. Запуск праздничного салюта будет произведен с главного городского пляжа, заключил Головин.