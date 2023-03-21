Востоковед раскрыл мотивы Кисиды поехать в Киев на фоне визита Си Цзиньпина в РФ

Востоковед Кистанов: Кисида поддержал Киев из-за опасений войны на Тайване

22 марта 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Важной мотивацией в антироссийской позиции властей Японии стала проблема Тайваня, считает Валерий Кистанов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Важной мотивацией в антироссийской позиции властей Японии стала проблема Тайваня. Об этом заявил руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов, комментируя визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев. Эксперт считает, что Япония хотела бы «наказать» Россию за конфликт на Украине, чтобы показать Китаю последствия возможного конфликта из-за Тайваня. «Япония действительно очень озабочена тем, что происходит вокруг Тайваня и боится военных действий между США и Китаем, ведь Токио будет неизбежно втянут в этот конфликт. Поэтому мотив здесь у Японии такой: надо наказать Россию за Украину, чтобы Китаю неповадно было так же поступать с Тайванем», — пояснил эксперт «Известиям», таким образом обозначив основную причину визита Кисиды на Украину. Кистанов отметил, что аналогии, проводимые между событиями на Украине и тем, что может случиться на Тайване, проводит не только японский лидер. В 2022 году тот же тезис не раз повторял и генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорит эксперт. Он также отметил, что за год конфликта на Украине японцы выделили Киеву более 7 млрд долларов, а также приютили у себя порядка 2 тыс. украинских беженцев. После начала Россией спецоперации на Украине и поддержки Японией западных санкций против Москвы, отношения между странами усугубились, а Япония была внесена российскими властями в список недружественных стран. Позже исполнительный директор крупнейшего японского торгового дома Itochu Масахиро Окафудзи заявил, что Япония не выживет без импорта российской нефти, так как во всех энергетический потребностях страна зависит от зарубежных партнеров. Японский экс-дипломат Укэру Магосаки отметил, что после завершения украинского конфликта Япония пожалеет о выбранном антироссийском курсе. 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев для рабочей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции, Кисида заявил, что Япония выделит 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на визит Кисиды на Украину. Он выразил надежду на то, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Важной мотивацией в антироссийской позиции властей Японии стала проблема Тайваня. Об этом заявил руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов, комментируя визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев. Эксперт считает, что Япония хотела бы «наказать» Россию за конфликт на Украине, чтобы показать Китаю последствия возможного конфликта из-за Тайваня. «Япония действительно очень озабочена тем, что происходит вокруг Тайваня и боится военных действий между США и Китаем, ведь Токио будет неизбежно втянут в этот конфликт. Поэтому мотив здесь у Японии такой: надо наказать Россию за Украину, чтобы Китаю неповадно было так же поступать с Тайванем», — пояснил эксперт «Известиям», таким образом обозначив основную причину визита Кисиды на Украину. Кистанов отметил, что аналогии, проводимые между событиями на Украине и тем, что может случиться на Тайване, проводит не только японский лидер. В 2022 году тот же тезис не раз повторял и генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорит эксперт. Он также отметил, что за год конфликта на Украине японцы выделили Киеву более 7 млрд долларов, а также приютили у себя порядка 2 тыс. украинских беженцев. После начала Россией спецоперации на Украине и поддержки Японией западных санкций против Москвы, отношения между странами усугубились, а Япония была внесена российскими властями в список недружественных стран. Позже исполнительный директор крупнейшего японского торгового дома Itochu Масахиро Окафудзи заявил, что Япония не выживет без импорта российской нефти, так как во всех энергетический потребностях страна зависит от зарубежных партнеров. Японский экс-дипломат Укэру Магосаки отметил, что после завершения украинского конфликта Япония пожалеет о выбранном антироссийском курсе. 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев для рабочей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции, Кисида заявил, что Япония выделит 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на визит Кисиды на Украину. Он выразил надежду на то, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса.