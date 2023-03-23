МИД РФ пригрозило Западу за попытки отыграться на жителях Калининграда

Запад пытается отыграться на жителях Калининградской области из-за своей провальной санкционной политики против России. За эти действия придется отвечать, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
«Видя последствия санкций в отношении России Запад пытается отыгрываться на простых гражданах. Особенно старается в отношении жителей Калининградской области. Вильнюс продолжает блокировать поставки товаров в этот регион. Однако за такие действия им рано или поздно придется ответить», — заявил Кобринец в интервью ТАСС. При этом он отметил, что и с этими сложностями в России смогут справиться и «уже справляются».
В июне 2022 года Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров через территорию республики. Еврокомиссия не разрешала Литве принимать меры по перевозке товаров в Калининград и ответила, что вся информация находится в регламентах ЕС. Позже Бельгия предоставила документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ.
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