23 марта 2023

МИД РФ пригрозило Западу за попытки отыграться на жителях Калининграда

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День Государственного флага. Москва, мид россии, триколор, шествие, флаг россии
Николай Кобринец заявил, что Запад отыгрывается на жителях Калининграда Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад пытается отыграться на жителях Калининградской области из-за своей провальной санкционной политики против России. За эти действия придется отвечать, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

«Видя последствия санкций в отношении России Запад пытается отыгрываться на простых гражданах. Особенно старается в отношении жителей Калининградской области. Вильнюс продолжает блокировать поставки товаров в этот регион. Однако за такие действия им рано или поздно придется ответить», — заявил Кобринец в интервью ТАСС. При этом он отметил, что и с этими сложностями в России смогут справиться и «уже справляются».

В июне 2022 года Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров через территорию республики. Еврокомиссия не разрешала Литве принимать меры по перевозке товаров в Калининград и ответила, что вся информация находится в регламентах ЕС. Позже Бельгия предоставила документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ.

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Запад пытается отыграться на жителях Калининградской области из-за своей провальной санкционной политики против России. За эти действия придется отвечать, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. «Видя последствия санкций в отношении России Запад пытается отыгрываться на простых гражданах. Особенно старается в отношении жителей Калининградской области. Вильнюс продолжает блокировать поставки товаров в этот регион. Однако за такие действия им рано или поздно придется ответить», — заявил Кобринец в интервью ТАСС. При этом он отметил, что и с этими сложностями в России смогут справиться и «уже справляются». В июне 2022 года Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров через территорию республики. Еврокомиссия не разрешала Литве принимать меры по перевозке товаров в Калининград и ответила, что вся информация находится в регламентах ЕС. Позже Бельгия предоставила документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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