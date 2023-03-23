Авиакомпании Red Wings разрешили летать из Перми в Стамбул

24 марта 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Авиакомпания сможет выполнять три рейса в неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авиакомпания Red Wings («Красные крылья») получила временное разрешение на выполнение авиарейсов по маршруту Пермь-Стамбул (Турция). Перевозчик сможет выполнять три рейса в неделю. «Авиакомпания Red Wings 23 марта получила временный допуск на выполнение рейсов по маршруту Пермь — Стамбул с частотой три раза в неделю. Допуск перевозчику выдан на три месяца», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация). Право на выполнение полетной программы перешло к перевозчику от другой авиакомпании, «Северный ветер». Nordwind Airlines имеет право выполнять полеты по указанному маршруту, но в расписании авиаперевозчика они не значатся. Ране Red Wings было отказано в допуске на выполнение рейсов из Перми в Стамбул. Причиной такого решения Росавиация назвала низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям.

Авиакомпания Red Wings («Красные крылья») получила временное разрешение на выполнение авиарейсов по маршруту Пермь-Стамбул (Турция). Перевозчик сможет выполнять три рейса в неделю. «Авиакомпания Red Wings 23 марта получила временный допуск на выполнение рейсов по маршруту Пермь — Стамбул с частотой три раза в неделю. Допуск перевозчику выдан на три месяца», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация). Право на выполнение полетной программы перешло к перевозчику от другой авиакомпании, «Северный ветер». Nordwind Airlines имеет право выполнять полеты по указанному маршруту, но в расписании авиаперевозчика они не значатся. Ране Red Wings было отказано в допуске на выполнение рейсов из Перми в Стамбул. Причиной такого решения Росавиация назвала низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям.