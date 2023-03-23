Суд оштрафовал пермского замминистра

Заместитель главы минимущества Пермского края Ташкинова оштрафована по иску прокуратуры

24 марта 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Судья наказал чиновницу двумя тысячами штрафа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми суд по иску прокуратуры оштрафовал заместителя министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Светлану Ташкинову. Наказание она получила, будучи исполняющим обязанности министра за не выполнение требований прокурора. «Должностными лицами министерства не внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перми, установленные территориальные и функциональные зоны земельных участков противоречат требованиям законодательства и имеющимся судебным решениям. По результатам проверки прокурором руководителю ведомства внесено представление, требования которого в установленные сроки не исполнены», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье о невыполнение законных требований. В итоге, как указано в решении на сайте суда, Ташкинову оштрафовали на две тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что суд оштрафовал на 20 тысяч министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

В Перми суд по иску прокуратуры оштрафовал заместителя министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Светлану Ташкинову. Наказание она получила, будучи исполняющим обязанности министра за не выполнение требований прокурора. «Должностными лицами министерства не внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перми, установленные территориальные и функциональные зоны земельных участков противоречат требованиям законодательства и имеющимся судебным решениям. По результатам проверки прокурором руководителю ведомства внесено представление, требования которого в установленные сроки не исполнены», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье о невыполнение законных требований. В итоге, как указано в решении на сайте суда, Ташкинову оштрафовали на две тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что суд оштрафовал на 20 тысяч министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края.