Суд оштрафовал пермского замминистра

В Перми суд по иску прокуратуры оштрафовал заместителя министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Светлану Ташкинову. Наказание она получила, будучи исполняющим обязанности министра за не выполнение требований прокурора.
«Должностными лицами министерства не внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перми, установленные территориальные и функциональные зоны земельных участков противоречат требованиям законодательства и имеющимся судебным решениям. По результатам проверки прокурором руководителю ведомства внесено представление, требования которого в установленные сроки не исполнены», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье о невыполнение законных требований. В итоге, как указано в решении на сайте суда, Ташкинову оштрафовали на две тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что суд оштрафовал на 20 тысяч министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края.
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