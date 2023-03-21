Пермского министра наказали за опоздание с ответом коммерческой фирме

Главу пермского минтарифов оштрафовали за административное правонарушение

Решение о назначении штрафа принял мировой судья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мировой судья оштрафовал министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края за административное правонарушение. Судом установлено, что ведомство слишком поздно подготовило и направило ответ коммерческой организации, которая оспаривала законность отказа в утверждении инвестпрограммы. На эту процедуру по закону отводится 15 дней, но сроки были нарушены. Об этом сообщает сайт краевой прокуратуры.

«Должностные лица при рассмотрении обращения организации допустили несоблюдение сроков. По результатам проверки зампрокурора края Ивановым А.В. вынесено постановление о возбуждении в отношении руководителя министерства дела по статье „нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг“. Судья признал министра тарифного регулирования и энергетики края виновным в совершении административного правонарушения, назначил наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уточняется, что решение вынес мировой судья судебного участка №5 Ленинского судебного района Перми. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Имя и фамилия чиновника в сообщении краевой прокуратуры не указаны. Между тем, с ноября 2022 года региональное минтарифов возглавляет Мария Козлова, ранее занимавшая пост замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми суд оштрафовал предпринимателя за миллионные долги. Установлено, что бизнесмен скрывал денежные средства организации, предназначенные для уплаты налогов, сборов и стразовых взносов.