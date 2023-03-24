В Екатеринбурге лже-судью поймали с килограммов наркотиков

Операция силовиков прошла днем 23 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления по контрою за оборотом наркотиков (УНК) регионального главка МВД задержали в Екатеринбурге владельцев интернет-магазина по продаже наркотиков. Многодетная мать Ирина Анисимова предъявила полицейским поддельное удостоверение судьи арбитражной палаты по УрФО, а ее сожитель — Олег Одегов — выдавал себя за статусного следователя. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

Операция прошла накануне. Анисимову и Одегова поймали в Садовом (СНТ «Буренушка»). «В их автомобиле нашли 40 грамм метадона. В квартире по улице Стахановской они хранили еще 1,3 кг. У Анисимовой фальшивое удостоверение судьи от 2021 года, у Одегова — поддельная корочка замруководителя управления СК по Железнодорожному району Екатеринбурга», — поделился источник.

По его словам, Одегов ранее был неоднократно судим. В отношении него и Анисимовой возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»). Анисимова воспитывает шестерых несовершеннолетних детей. Сейчас они, по предварительным данным, в интернате.

Состоялось ли заседание суда по мере пресечения, неизвестно. В полиции обещали уточнить информацию по теме.