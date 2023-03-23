Новость о провалившейся под землю «Газели» в Перми стала мемом. Фото

24 марта 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новость о том, в Перми на автодороге «Газель» провалилась под землю, за несколько часов превратилась в мем. К шуткам над ситуацией активно подключились пользователи соцсети. «Даже не знаем, что сказать. Пермская дыра — самая интересная новость за сегодня. Мемы от россиян», — написано в группе «Пермь 24/7» в соцсети «ВКонтакте», где выложена подборка отредактированных фотографий. Большинство подписчиков оценили авторские работы россиян. Но нашлись и такие, которые выступили с критикой инициативы. «Если бы были жертвы, не было бы так весело. Слава Богу, обошлось! В любом случае, в любом другом месте подобные ситуации непредсказуемы, с другим исходом, все это очень грустно», — высказала свое мнение Людмила Нуриева. По данным «Новогор-Прикамье», провал на пермском шоссе, куда свалился автомобиль, образовался из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора. Его повредила коррозия. «Газель» доставали из ямы автокраном. По информации ГИБДД, инцидент произошел утром 24 марта. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов микроавтобус попал в провал. Водитель успел покинуть транспортное средство. В результате ДТП никто не пострадал. ДТП в Перми стало поводом для создания мемов Фото: VK «Пермь 24/7» Мемы создают российские пользователи соцсетей Фото: VK «Пермь 24/7» Посредством мемов тема вышла на федеральный уровень Фото: VK «Пермь 24/7»

Новость о том, в Перми на автодороге «Газель» провалилась под землю, за несколько часов превратилась в мем. К шуткам над ситуацией активно подключились пользователи соцсети. «Даже не знаем, что сказать. Пермская дыра — самая интересная новость за сегодня. Мемы от россиян», — написано в группе «Пермь 24/7» в соцсети «ВКонтакте», где выложена подборка отредактированных фотографий. Большинство подписчиков оценили авторские работы россиян. Но нашлись и такие, которые выступили с критикой инициативы. «Если бы были жертвы, не было бы так весело. Слава Богу, обошлось! В любом случае, в любом другом месте подобные ситуации непредсказуемы, с другим исходом, все это очень грустно», — высказала свое мнение Людмила Нуриева. По данным «Новогор-Прикамье», провал на пермском шоссе, куда свалился автомобиль, образовался из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора. Его повредила коррозия. «Газель» доставали из ямы автокраном. По информации ГИБДД, инцидент произошел утром 24 марта. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов микроавтобус попал в провал. Водитель успел покинуть транспортное средство. В результате ДТП никто не пострадал.