23 марта 2023

Новость о провалившейся под землю «Газели» в Перми стала мемом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Провал на шоссе Космонавтов. Пермь, коммунальная авария, водоканал, провал дорожного покрытия, новогор
Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал Фото:

Новость о том, в Перми на автодороге «Газель» провалилась под землю, за несколько часов превратилась в мем. К шуткам над ситуацией активно подключились пользователи соцсети.

«Даже не знаем, что сказать. Пермская дыра — самая интересная новость за сегодня. Мемы от россиян», — написано в группе «Пермь 24/7» в соцсети «ВКонтакте», где выложена подборка отредактированных фотографий.

Большинство подписчиков оценили авторские работы россиян. Но нашлись и такие, которые выступили с критикой инициативы. «Если бы были жертвы, не было бы так весело. Слава Богу, обошлось! В любом случае, в любом другом месте подобные ситуации непредсказуемы, с другим исходом, все это очень грустно», — высказала свое мнение Людмила Нуриева.

По данным «Новогор-Прикамье», провал на пермском шоссе, куда свалился автомобиль, образовался из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора. Его повредила коррозия. «Газель» доставали из ямы автокраном. По информации ГИБДД, инцидент произошел утром 24 марта. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов микроавтобус попал в провал. Водитель успел покинуть транспортное средство. В результате ДТП никто не пострадал.

ДТП в Перми стало поводом для создания мемов
Фото:
Мемы создают российские пользователи соцсетей
Фото:
Посредством мемов тема вышла на федеральный уровень
Фото:

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Новость о том, в Перми на автодороге «Газель» провалилась под землю, за несколько часов превратилась в мем. К шуткам над ситуацией активно подключились пользователи соцсети. «Даже не знаем, что сказать. Пермская дыра — самая интересная новость за сегодня. Мемы от россиян», — написано в группе «Пермь 24/7» в соцсети «ВКонтакте», где выложена подборка отредактированных фотографий. Большинство подписчиков оценили авторские работы россиян. Но нашлись и такие, которые выступили с критикой инициативы. «Если бы были жертвы, не было бы так весело. Слава Богу, обошлось! В любом случае, в любом другом месте подобные ситуации непредсказуемы, с другим исходом, все это очень грустно», — высказала свое мнение Людмила Нуриева. По данным «Новогор-Прикамье», провал на пермском шоссе, куда свалился автомобиль, образовался из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора. Его повредила коррозия. «Газель» доставали из ямы автокраном. По информации ГИБДД, инцидент произошел утром 24 марта. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов микроавтобус попал в провал. Водитель успел покинуть транспортное средство. В результате ДТП никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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