Актриса Шпица не разобралась в «настолке» от художника MARVEL и дизайнера Xbox

25 марта 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Екатерина Шпица приобрела настольную игру от ведущих мировых художников и дизайнеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Актриса из Перми Екатерина Шпица призналась, что не до конца разобралась в правилах настольной игры «Взрывные котята». Об этом она рассказала своим подписчикам. «Люди добрые, помогите! „Взрывные котята“ взорвали мой мозг! Мы не врубаемся, как играть, даже в базовой комплектации! А указано, что игра „10+“», — написала актриса в своем telegram-канале. В открытых источниках говорится, что «Взрывные котята» — это карточная игра, создателями которой выступили главный дизайнер Xbox Илан Ли, автор комикса The Oatmeal Мэттью Инман и художник MARVEL и Xbox Шейн Смолл. Игра по своей сути является стратегической версией «русской рулетки», где патроны заменили котятами. О том, что развивать свои умственные способности можно через интеллектуальные игры, URA.RU писало ранее. Таким мнением в беседе с корреспондентами агентства поделился многократный победитель телеигр, журналист и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Актриса из Перми Екатерина Шпица призналась, что не до конца разобралась в правилах настольной игры «Взрывные котята». Об этом она рассказала своим подписчикам. «Люди добрые, помогите! „Взрывные котята“ взорвали мой мозг! Мы не врубаемся, как играть, даже в базовой комплектации! А указано, что игра „10+“», — написала актриса в своем telegram-канале. В открытых источниках говорится, что «Взрывные котята» — это карточная игра, создателями которой выступили главный дизайнер Xbox Илан Ли, автор комикса The Oatmeal Мэттью Инман и художник MARVEL и Xbox Шейн Смолл. Игра по своей сути является стратегической версией «русской рулетки», где патроны заменили котятами. О том, что развивать свои умственные способности можно через интеллектуальные игры, URA.RU писало ранее. Таким мнением в беседе с корреспондентами агентства поделился многократный победитель телеигр, журналист и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.