24 марта 2023

В Пермском крае мужчина пострадал во время пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Предварительная причина пожара — сварочные работы Фото:

В деревне Каменка Суксунского городского округа (Пермский край) мужчина пострадал во время пожара. Горели надворные постройки и крыша дома, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре на ул. Механизаторов в деревне Каменка поступило 24 марта в 16:06. Первые подразделения пожарной охраны, прибывшие к месту пожара установили, что горят надворные постройки и крыша дома. К сожалению, есть травмированный мужчина», — сообщается в ведомстве.

До прибытия пожарных эвакуировалось шесть человек. Пожар локализовали в 16:27, а ликвидировали в 16:35. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. В настоящее время проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Перми погибла женщина. Неосторожность при курении стала причиной возгорания.

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В деревне Каменка Суксунского городского округа (Пермский край) мужчина пострадал во время пожара. Горели надворные постройки и крыша дома, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на ул. Механизаторов в деревне Каменка поступило 24 марта в 16:06. Первые подразделения пожарной охраны, прибывшие к месту пожара установили, что горят надворные постройки и крыша дома. К сожалению, есть травмированный мужчина», — сообщается в ведомстве. До прибытия пожарных эвакуировалось шесть человек. Пожар локализовали в 16:27, а ликвидировали в 16:35. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. В настоящее время проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Перми погибла женщина. Неосторожность при курении стала причиной возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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