В Пермском крае мужчина пострадал во время пожара

25 марта 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Предварительная причина пожара — сварочные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Каменка Суксунского городского округа (Пермский край) мужчина пострадал во время пожара. Горели надворные постройки и крыша дома, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на ул. Механизаторов в деревне Каменка поступило 24 марта в 16:06. Первые подразделения пожарной охраны, прибывшие к месту пожара установили, что горят надворные постройки и крыша дома. К сожалению, есть травмированный мужчина», — сообщается в ведомстве. До прибытия пожарных эвакуировалось шесть человек. Пожар локализовали в 16:27, а ликвидировали в 16:35. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. В настоящее время проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Перми погибла женщина. Неосторожность при курении стала причиной возгорания.

В деревне Каменка Суксунского городского округа (Пермский край) мужчина пострадал во время пожара. Горели надворные постройки и крыша дома, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на ул. Механизаторов в деревне Каменка поступило 24 марта в 16:06. Первые подразделения пожарной охраны, прибывшие к месту пожара установили, что горят надворные постройки и крыша дома. К сожалению, есть травмированный мужчина», — сообщается в ведомстве. До прибытия пожарных эвакуировалось шесть человек. Пожар локализовали в 16:27, а ликвидировали в 16:35. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. В настоящее время проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Перми погибла женщина. Неосторожность при курении стала причиной возгорания.