В Перми при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

При пожаре в многоквартирном доме по ул. Ольховская в Перми погибла женщина. Об этом сообщили прикамские спасатели.
«18 марта 2023 года в 01:22 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Перми. Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение бытовых вещей в одной из квартир. К сожалению, имеется погибшая», — указано в ведомственном telegram-канале.
По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ГУ МЧС России по Пермскому краю считают, что неосторожность при курении стала причиной возгорания.
Ранее URA.RU писало, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пермском крае. Инцидент произошел в конце февраля.
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