В Перми при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

18 марта 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Спасатели сообщили о погибшей на пожаре Фото: Анна Майорова © URA.RU При пожаре в многоквартирном доме по ул. Ольховская в Перми погибла женщина. Об этом сообщили прикамские спасатели. «18 марта 2023 года в 01:22 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Перми. Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение бытовых вещей в одной из квартир. К сожалению, имеется погибшая», — указано в ведомственном telegram-канале. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ГУ МЧС России по Пермскому краю считают, что неосторожность при курении стала причиной возгорания. Ранее URA.RU писало, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пермском крае. Инцидент произошел в конце февраля.

При пожаре в многоквартирном доме по ул. Ольховская в Перми погибла женщина. Об этом сообщили прикамские спасатели. «18 марта 2023 года в 01:22 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Перми. Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение бытовых вещей в одной из квартир. К сожалению, имеется погибшая», — указано в ведомственном telegram-канале. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ГУ МЧС России по Пермскому краю считают, что неосторожность при курении стала причиной возгорания. Ранее URA.RU писало, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пермском крае. Инцидент произошел в конце февраля.