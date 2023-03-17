17 марта 2023
16 марта 2023

В Перми при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , мчс, пожар, пожарная охрана, огонь, пожарная безопасность
Спасатели сообщили о погибшей на пожаре Фото:

При пожаре в многоквартирном доме по ул. Ольховская в Перми погибла женщина. Об этом сообщили прикамские спасатели.

«18 марта 2023 года в 01:22 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Перми. Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение бытовых вещей в одной из квартир. К сожалению, имеется погибшая», — указано в ведомственном telegram-канале.

По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ГУ МЧС России по Пермскому краю считают, что неосторожность при курении стала причиной возгорания.

Ранее URA.RU писало, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пермском крае. Инцидент произошел в конце февраля.

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При пожаре в многоквартирном доме по ул. Ольховская в Перми погибла женщина. Об этом сообщили прикамские спасатели. «18 марта 2023 года в 01:22 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Перми. Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение бытовых вещей в одной из квартир. К сожалению, имеется погибшая», — указано в ведомственном telegram-канале. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ГУ МЧС России по Пермскому краю считают, что неосторожность при курении стала причиной возгорания. Ранее URA.RU писало, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пермском крае. Инцидент произошел в конце февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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