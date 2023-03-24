24 марта 2023

На пермском пороховом заводе произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
На стене здания порохового завода загорелся электрический щит Фото:

На пороховом заводе в Перми произошло возгорание в электрическом щите. Пострадавших и погибших при пожаре нет, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«25 марта в 19:41 поступило сообщение о возгорании на Пермском пороховом заводе. Было установлено, что произошло возгорание в электрическом щите, расположенном на наружной стене здания. Погибших и пострадавших при пожаре нет», — сообщается в ведомстве.

На тушение пожара от МЧС привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Пожар ликвидировали в 20:14. На данный момент выясняются причины и обстоятельства пожара.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре в деревне Каменка (Пермский край) во время пожара пострадал мужчина. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

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На пороховом заводе в Перми произошло возгорание в электрическом щите. Пострадавших и погибших при пожаре нет, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «25 марта в 19:41 поступило сообщение о возгорании на Пермском пороховом заводе. Было установлено, что произошло возгорание в электрическом щите, расположенном на наружной стене здания. Погибших и пострадавших при пожаре нет», — сообщается в ведомстве. На тушение пожара от МЧС привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Пожар ликвидировали в 20:14. На данный момент выясняются причины и обстоятельства пожара. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в деревне Каменка (Пермский край) во время пожара пострадал мужчина. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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