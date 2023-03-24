На пермском пороховом заводе произошел пожар

25 марта 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

На стене здания порохового завода загорелся электрический щит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пороховом заводе в Перми произошло возгорание в электрическом щите. Пострадавших и погибших при пожаре нет, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «25 марта в 19:41 поступило сообщение о возгорании на Пермском пороховом заводе. Было установлено, что произошло возгорание в электрическом щите, расположенном на наружной стене здания. Погибших и пострадавших при пожаре нет», — сообщается в ведомстве. На тушение пожара от МЧС привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Пожар ликвидировали в 20:14. На данный момент выясняются причины и обстоятельства пожара. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в деревне Каменка (Пермский край) во время пожара пострадал мужчина. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

На пороховом заводе в Перми произошло возгорание в электрическом щите. Пострадавших и погибших при пожаре нет, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «25 марта в 19:41 поступило сообщение о возгорании на Пермском пороховом заводе. Было установлено, что произошло возгорание в электрическом щите, расположенном на наружной стене здания. Погибших и пострадавших при пожаре нет», — сообщается в ведомстве. На тушение пожара от МЧС привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Пожар ликвидировали в 20:14. На данный момент выясняются причины и обстоятельства пожара. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в деревне Каменка (Пермский край) во время пожара пострадал мужчина. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.