В Перми упала посещаемость торговых центров

28 марта 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Посетителей в ТРЦ становится меньше Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки стали меньше посещать торговые центры по сравнению с докризисным 2019 годом — количество покупателей снизилось в первой половине марта на 26%. Если сравнивать с тем же периодом 2022 года, то трафик ниже на 8%, говорят данные аналитиков. «В первой половине марта Mall Index в пермских ТЦ, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, упал на 26% по сравнению с докризисным 2019 годом. Как сообщают в компании Focus Technologies, нынешние показатели посещаемости пермских ТЦ меньше посетительского трафика 2022 года на 8%», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Эксперты отмечают, что весной прошлого года пермяки часто закупались впрок, опасаясь роста цен и возникновения дефицита на фоне ухода ряда иностранных брендов. «Ъ» обращает внимание, что 2020—2021 годах посещаемость торговых центров падала из-за пандемии коронавируса. Ранее URA.RU рассказывало, что о снижении трафика в ТРЦ говорил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он также отмечал, что при существующей ситуации на кинорынке в городе слишком много кинозалов, расположенных в торговых центрах. Площади ТРЦ, по его мнению, могли бы занять учреждения культуры.

Пермяки стали меньше посещать торговые центры по сравнению с докризисным 2019 годом — количество покупателей снизилось в первой половине марта на 26%. Если сравнивать с тем же периодом 2022 года, то трафик ниже на 8%, говорят данные аналитиков. «В первой половине марта Mall Index в пермских ТЦ, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, упал на 26% по сравнению с докризисным 2019 годом. Как сообщают в компании Focus Technologies, нынешние показатели посещаемости пермских ТЦ меньше посетительского трафика 2022 года на 8%», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Эксперты отмечают, что весной прошлого года пермяки часто закупались впрок, опасаясь роста цен и возникновения дефицита на фоне ухода ряда иностранных брендов. «Ъ» обращает внимание, что 2020—2021 годах посещаемость торговых центров падала из-за пандемии коронавируса. Ранее URA.RU рассказывало, что о снижении трафика в ТРЦ говорил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он также отмечал, что при существующей ситуации на кинорынке в городе слишком много кинозалов, расположенных в торговых центрах. Площади ТРЦ, по его мнению, могли бы занять учреждения культуры.