В пермские магазины вернулся проект экс-губернатора Чиркунова

28 марта 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Олег Чиркунов лично выбирал вина для своего проекта и договаривался о прямой поставке в Пермь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В пермские магазины «Семья» и «Лента» вернулся фестиваль вина «Красный.Белый.Розовый», созданный бывшим губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым. Об этом сообщили в соцсетях сети магазинов. «Он вернулся! Фестиваль „Красный.Белый.Розовый“ — снова в „Семье“. Мы знаем, вы могли потерять своих любимчиков на полке, но с сегодняшнего дня — мы заботливо собрали все в одном месте и выделили ассортимент специальными „маячками“», — сообщили в группе «„Семья“ сеть магазинов | Пермь и Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, как отметили в сети магазинов, теперь вина проекта «Правильное вино» будут со скидками до 35%. Также, будут провозиться розыгрыши и дегустации. «Правильное вино» — это проект экс-губернатора Олега Чиркунова после его ухода с должности. Вина он выбирал лично в Европе и договаривался о поставке в Пермь. Ранее URA.RU рассказывало, что с этим проектом начали знакомить и жителей Екатеринбурга. Вина завезли в супермаркеты «Лента» и устроили дегустацию, за первый час было куплено 28 бутылок.

В пермские магазины «Семья» и «Лента» вернулся фестиваль вина «Красный.Белый.Розовый», созданный бывшим губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым. Об этом сообщили в соцсетях сети магазинов. «Он вернулся! Фестиваль „Красный.Белый.Розовый“ — снова в „Семье“. Мы знаем, вы могли потерять своих любимчиков на полке, но с сегодняшнего дня — мы заботливо собрали все в одном месте и выделили ассортимент специальными „маячками“», — сообщили в группе «„Семья“ сеть магазинов | Пермь и Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, как отметили в сети магазинов, теперь вина проекта «Правильное вино» будут со скидками до 35%. Также, будут провозиться розыгрыши и дегустации. «Правильное вино» — это проект экс-губернатора Олега Чиркунова после его ухода с должности. Вина он выбирал лично в Европе и договаривался о поставке в Пермь. Ранее URA.RU рассказывало, что с этим проектом начали знакомить и жителей Екатеринбурга. Вина завезли в супермаркеты «Лента» и устроили дегустацию, за первый час было куплено 28 бутылок.