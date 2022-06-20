Пермяки привезли в Екатеринбург проект экс-губернатора Чиркунова

20 июня 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

За проекты «Правильное вино» и «Прямые поставки» пермяки до сих пор хвалят Олега Чиркунова Фото: Алексей Гущин © URA.RU С проектом пермского экс-губернатора Олега Чиркунова «Правильное вино» начали знакомить жителей Екатеринбурга. Об этом сообщили на странице сети магазинов «Семья» в социальной сети «ВКонтакте». «Мы привезли вина проекта „Правильное вино“ в супермаркеты „Лента“ в Екатеринбург. И решили познакомить покупателей с ним еще ближе — через дегустацию», — сообщили в торговой сети. А на странице проекта «Правильное вино» в соцсетях организаторы дегустации рассказали, как жители Екатеринбурга отреагировали на новый продукт. Многим понравилось. «За первый час было продано 28 бутылок. Незнакомого для екатеринбуржцев вина! Они просто попробовали. Сказали, что никогда такого не было. Тем более, с продуктом такого качества, такой ценой и таким уровнем консультации», — рассказали в сообществе. «Правильное вино» — это проект, который родился и развивался по инициативе и при активном участии бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова после его ухода с должности. Многие вина он находил лично в Европе и договаривался о поставке в Пермь. О дальнейшей судьбе проекта в Екатеринбурге URA.RU сделало запрос в торговую сеть. Ранее URA.RU сообщало, что после продажи сети «Семья» «Ленте» было объявлено, что федеральный ретейлер сохранит проект и масштабирует его на всю сеть. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

С проектом пермского экс-губернатора Олега Чиркунова «Правильное вино» начали знакомить жителей Екатеринбурга. Об этом сообщили на странице сети магазинов «Семья» в социальной сети «ВКонтакте». «Мы привезли вина проекта „Правильное вино“ в супермаркеты „Лента“ в Екатеринбург. И решили познакомить покупателей с ним еще ближе — через дегустацию», — сообщили в торговой сети. А на странице проекта «Правильное вино» в соцсетях организаторы дегустации рассказали, как жители Екатеринбурга отреагировали на новый продукт. Многим понравилось. «За первый час было продано 28 бутылок. Незнакомого для екатеринбуржцев вина! Они просто попробовали. Сказали, что никогда такого не было. Тем более, с продуктом такого качества, такой ценой и таким уровнем консультации», — рассказали в сообществе. «Правильное вино» — это проект, который родился и развивался по инициативе и при активном участии бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова после его ухода с должности. Многие вина он находил лично в Европе и договаривался о поставке в Пермь. О дальнейшей судьбе проекта в Екатеринбурге URA.RU сделало запрос в торговую сеть. Ранее URA.RU сообщало, что после продажи сети «Семья» «Ленте» было объявлено, что федеральный ретейлер сохранит проект и масштабирует его на всю сеть.