В Перми продается бизнес по созданию декоративных заборов. Фото

29 марта 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Владелец оценил бизнес в 20 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермякам предложили купить готовый бизнес по производству декоративных заборов. Эта информация опубликована на популярном сайте продаж. «Готовый бизнес: производство декоративных заборов. Цена: 20 000 рублей», — указано в объявлении. За эти деньги владелец готов предложить 27 декоративных форм отливки заборов, две формы для столбов, два вибростола, поддоны для сушки готовых изделий, миксер для раствора, формы для плитки, а также оборудование для производства пеноблоков. Новым владельцам обещают помочь с поиском места для развития бизнеса. Ранее URA.RU писало, что в регионе был выставлен на продажу действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона. Тогда собственник оценил производство в 2,9 миллиона рублей. Пермский производитель декоративных заборов готов к торгу Фото: сайт Avito

Пермякам предложили купить готовый бизнес по производству декоративных заборов. Эта информация опубликована на популярном сайте продаж. «Готовый бизнес: производство декоративных заборов. Цена: 20 000 рублей», — указано в объявлении. За эти деньги владелец готов предложить 27 декоративных форм отливки заборов, две формы для столбов, два вибростола, поддоны для сушки готовых изделий, миксер для раствора, формы для плитки, а также оборудование для производства пеноблоков. Новым владельцам обещают помочь с поиском места для развития бизнеса. Ранее URA.RU писало, что в регионе был выставлен на продажу действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона. Тогда собственник оценил производство в 2,9 миллиона рублей.