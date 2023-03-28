28 марта 2023
27 марта 2023

В Перми продается бизнес по созданию декоративных заборов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец оценил бизнес в 20 миллионов рублей Фото:

Пермякам предложили купить готовый бизнес по производству декоративных заборов. Эта информация опубликована на популярном сайте продаж.

«Готовый бизнес: производство декоративных заборов. Цена: 20 000 рублей», — указано в объявлении.

За эти деньги владелец готов предложить 27 декоративных форм отливки заборов, две формы для столбов, два вибростола, поддоны для сушки готовых изделий, миксер для раствора, формы для плитки, а также оборудование для производства пеноблоков. Новым владельцам обещают помочь с поиском места для развития бизнеса.

Ранее URA.RU писало, что в регионе был выставлен на продажу действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона. Тогда собственник оценил производство в 2,9 миллиона рублей.

Пермский производитель декоративных заборов готов к торгу
Пермский производитель декоративных заборов готов к торгу
Фото:

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Пермякам предложили купить готовый бизнес по производству декоративных заборов. Эта информация опубликована на популярном сайте продаж. «Готовый бизнес: производство декоративных заборов. Цена: 20 000 рублей», — указано в объявлении. За эти деньги владелец готов предложить 27 декоративных форм отливки заборов, две формы для столбов, два вибростола, поддоны для сушки готовых изделий, миксер для раствора, формы для плитки, а также оборудование для производства пеноблоков. Новым владельцам обещают помочь с поиском места для развития бизнеса. Ранее URA.RU писало, что в регионе был выставлен на продажу действующий бизнес по созданию настольных биокаминов из бетона. Тогда собственник оценил производство в 2,9 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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