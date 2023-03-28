28 марта 2023

В пермском торговом центре откроется новый лазертаг-клуб

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Лазертаг. Военная игра. Челябинск., маска, автомат, военные, оружие
Новый лазертаг-клуб откроется в ТЦ «Алмаз» Фото:

В Перми в торговом центре «Алмаз» откроется новый лазертаг-клуб. Об этом сообщили в соцсетях клуба.

«Ждем всех на открытии нового лазертаг-клуба „Гладиатор“ 31 марта. Принимаем гостей с 15:00 до 21:00. В этот день — для вас экскурсия в сопровождении фотографа», — указано в группе «Лазертаг | Клуб „Гладиатор“» в соцсети «ВКонтакте».

По словам владельцев, арена нового лазетаг-клуба — самая большая в черте города, а игровое боевое оружие будет новых моделей, которых еще не было в Перми. «Гладиатор» расположился на пятом этаже торгового центра.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился уникальный гибрид пейнтбола и лазертага. Игру проводит «Альянс парк».

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В Перми в торговом центре «Алмаз» откроется новый лазертаг-клуб. Об этом сообщили в соцсетях клуба. «Ждем всех на открытии нового лазертаг-клуба „Гладиатор“ 31 марта. Принимаем гостей с 15:00 до 21:00. В этот день — для вас экскурсия в сопровождении фотографа», — указано в группе «Лазертаг | Клуб „Гладиатор“» в соцсети «ВКонтакте». По словам владельцев, арена нового лазетаг-клуба — самая большая в черте города, а игровое боевое оружие будет новых моделей, которых еще не было в Перми. «Гладиатор» расположился на пятом этаже торгового центра. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился уникальный гибрид пейнтбола и лазертага. Игру проводит «Альянс парк».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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