В пермском торговом центре откроется новый лазертаг-клуб

29 марта 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Новый лазертаг-клуб откроется в ТЦ «Алмаз» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в торговом центре «Алмаз» откроется новый лазертаг-клуб. Об этом сообщили в соцсетях клуба. «Ждем всех на открытии нового лазертаг-клуба „Гладиатор“ 31 марта. Принимаем гостей с 15:00 до 21:00. В этот день — для вас экскурсия в сопровождении фотографа», — указано в группе «Лазертаг | Клуб „Гладиатор“» в соцсети «ВКонтакте». По словам владельцев, арена нового лазетаг-клуба — самая большая в черте города, а игровое боевое оружие будет новых моделей, которых еще не было в Перми. «Гладиатор» расположился на пятом этаже торгового центра. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился уникальный гибрид пейнтбола и лазертага. Игру проводит «Альянс парк».

В Перми в торговом центре «Алмаз» откроется новый лазертаг-клуб. Об этом сообщили в соцсетях клуба. «Ждем всех на открытии нового лазертаг-клуба „Гладиатор“ 31 марта. Принимаем гостей с 15:00 до 21:00. В этот день — для вас экскурсия в сопровождении фотографа», — указано в группе «Лазертаг | Клуб „Гладиатор“» в соцсети «ВКонтакте». По словам владельцев, арена нового лазетаг-клуба — самая большая в черте города, а игровое боевое оружие будет новых моделей, которых еще не было в Перми. «Гладиатор» расположился на пятом этаже торгового центра. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился уникальный гибрид пейнтбола и лазертага. Игру проводит «Альянс парк».