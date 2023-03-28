В пермском торговом центре откроется новый лазертаг-клуб

В Перми в торговом центре «Алмаз» откроется новый лазертаг-клуб. Об этом сообщили в соцсетях клуба.
«Ждем всех на открытии нового лазертаг-клуба „Гладиатор“ 31 марта. Принимаем гостей с 15:00 до 21:00. В этот день — для вас экскурсия в сопровождении фотографа», — указано в группе «Лазертаг | Клуб „Гладиатор“» в соцсети «ВКонтакте».
По словам владельцев, арена нового лазетаг-клуба — самая большая в черте города, а игровое боевое оружие будет новых моделей, которых еще не было в Перми. «Гладиатор» расположился на пятом этаже торгового центра.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился уникальный гибрид пейнтбола и лазертага. Игру проводит «Альянс парк».
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