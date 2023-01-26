В Перми появился уникальный гибрид пейнтбола и лазертага

При каждом попадании браслет игрока бьет током Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми появилась новинка в сфере тактических игр — альфатаг. Это гибрид пейнтбола и лазертага, в котором есть опция «шоковый браслет», который бьет током после каждого попадания. Игру проводит «Альянс парк». По словам организаторов, альфатаг проводится лишь в четырех парках России.

«Альфатаг — формат игры схожий с лазертагом, к которому добавляются шок-браслеты. Благодаря браслетам, в лазертаг теперь тоже больно, как в пейнтболе, только без синяков», — указано в описании игры.

В альфатаге используется NFC-соединение оружия и датчиков, ключевое устройство — повязка с пятью сенсорами поражения. Она вмещает процессор, Bluetooth и Wi-Fi-модули. Повязка оснащена OLED-дисплеем. Альтернатива — эргономичный жилет с восемью датчиками. Все жилеты идут в комплекте с ременно-плечевой системой и пошиты в цвете A-TACS — военного камуфляжа.

Оборудование издает 120 уникальных звуков, дальность поражения увеличена до 400 метров. В альфатаге можно использовать до семи гаджетов одновременно: основное и дополнительное оружие, жилет или повязка, специальные девайсы и даже смартфон.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки организовывают страйкбольные игры с «бронетехникой». Вместо танка по игровой территории ездит багги с пулеметчиком. А вертолет отыгрывается автомобилем JMC.