28 марта 2023

В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Военнослужащий погиб 19 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель села Краснояр 1 (Пермский край) Айдар Галимсаров погиб в ходе СВО при выполнении боевых задач. Об этом сообщили официальном паблике администрации Бардымского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Галимсаров Айдар Ильфатович. Защита Отечества — священный долг каждого солдата. Таким солдатом, настоящим патриотом России, был сержант Галимсаров. Служил командиром отделения тяги отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона», — говорится в сообщении.

Айдар Галимсаров с декабря 2022 года принимал участие в СВО. Погиб 19 марта. У мужчины остались супруга и двое детей.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели, по словам президента РФ Владимира Путина, — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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Житель села Краснояр 1 (Пермский край) Айдар Галимсаров погиб в ходе СВО при выполнении боевых задач. Об этом сообщили официальном паблике администрации Бардымского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Галимсаров Айдар Ильфатович. Защита Отечества — священный долг каждого солдата. Таким солдатом, настоящим патриотом России, был сержант Галимсаров. Служил командиром отделения тяги отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона», — говорится в сообщении. Айдар Галимсаров с декабря 2022 года принимал участие в СВО. Погиб 19 марта. У мужчины остались супруга и двое детей. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели, по словам президента РФ Владимира Путина, — денацификация и демилитаризация киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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