В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края

29 марта 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Военнослужащий погиб 19 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель села Краснояр 1 (Пермский край) Айдар Галимсаров погиб в ходе СВО при выполнении боевых задач. Об этом сообщили официальном паблике администрации Бардымского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Галимсаров Айдар Ильфатович. Защита Отечества — священный долг каждого солдата. Таким солдатом, настоящим патриотом России, был сержант Галимсаров. Служил командиром отделения тяги отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона», — говорится в сообщении. Айдар Галимсаров с декабря 2022 года принимал участие в СВО. Погиб 19 марта. У мужчины остались супруга и двое детей. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели, по словам президента РФ Владимира Путина, — денацификация и демилитаризация киевского режима.

Житель села Краснояр 1 (Пермский край) Айдар Галимсаров погиб в ходе СВО при выполнении боевых задач. Об этом сообщили официальном паблике администрации Бардымского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Галимсаров Айдар Ильфатович. Защита Отечества — священный долг каждого солдата. Таким солдатом, настоящим патриотом России, был сержант Галимсаров. Служил командиром отделения тяги отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона», — говорится в сообщении. Айдар Галимсаров с декабря 2022 года принимал участие в СВО. Погиб 19 марта. У мужчины остались супруга и двое детей. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели, по словам президента РФ Владимира Путина, — денацификация и демилитаризация киевского режима.