Пермский завод выплатил миллионные дивиденды

Пермское ООО «Инкаб» выплатило дивиденды по облигациям на миллионы рублей

Предприятие на 100% выполнило обязательства по выплатам дивидендов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермское ООО «Инкаб», которое разрабатывает и выпускает оптоволоконный кабель, выплатило дивиденды по биржевым облигациям за три месяца. Общая сумма выплат составила более 26 миллионов рублей. Соответствующий отчет опубликован в сервисе раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«ООО „Инкаб“ (Пермский край), выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Проценты по биржевым облигациям за купонный период с 28.12.2022 по 29.03.2023 составляют 26,4 млн рублей. Обязанности по выплатам исполнены на 100%», — указано в отчете.

Пермское ООО «Инкаб» является одним из крупнейших российских предприятий по производству оптического кабеля для любых сфер применения. По данным сервиса СБИС, 100% долей в уставном капитале компании принадлежат ее генеральному директору Александру Смильгевичу. В 2021 году чистая прибыль завода составила более 280 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что о выплате дивидендов отчиталось ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Доход по облигациям предприятия за три месяца составил около восьми млн рублей.