Пермский завод, попавший под санкции США, выплатил миллионные дивиденды

Пермский завод «ПНППК» выплатил дивиденды по облигациям на миллионы рублей

15 марта 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Дивиденды были начислены за купонный период в три месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК»), попавшее под санкции США, выплатило дивиденды за три месяца на сумму около восьми миллионов рублей. Проценты начислены по облигациям предприятия, сообщается в сервисе раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „ПНППК“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента. Категория выплат — купонный доход по облигациям. Сумма выплат за период с 07.12.2022 по 07.03.2023 составляет 7 862 568 рублей. Доля исполненной обязанности предприятия — 100%», — говорится в сообщении. В сервисе «Интерфакс-ЦРКИ» также опубликовано решение наблюдательного совета директоров ПАО «ПНППК», согласно которому завод продаст обыкновенные именные акции в количестве 25 штук. Стоимость каждой акции составляет 42,5 тысячи рублей, запланированный срок реализации — 20 марта 2023 года. ПАО «ПНППК» производит датчики, бортовые комплексы летательных аппаратов и навигационные системы для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году США внесли пермское предприятие в свой санкционный список. В 2021 году завод зафиксировал выручку около миллиарда рублей, оставшись при этом убыточным.

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК»), попавшее под санкции США, выплатило дивиденды за три месяца на сумму около восьми миллионов рублей. Проценты начислены по облигациям предприятия, сообщается в сервисе раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „ПНППК“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента. Категория выплат — купонный доход по облигациям. Сумма выплат за период с 07.12.2022 по 07.03.2023 составляет 7 862 568 рублей. Доля исполненной обязанности предприятия — 100%», — говорится в сообщении. В сервисе «Интерфакс-ЦРКИ» также опубликовано решение наблюдательного совета директоров ПАО «ПНППК», согласно которому завод продаст обыкновенные именные акции в количестве 25 штук. Стоимость каждой акции составляет 42,5 тысячи рублей, запланированный срок реализации — 20 марта 2023 года. ПАО «ПНППК» производит датчики, бортовые комплексы летательных аппаратов и навигационные системы для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году США внесли пермское предприятие в свой санкционный список. В 2021 году завод зафиксировал выручку около миллиарда рублей, оставшись при этом убыточным.