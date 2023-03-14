Пермский завод, попавший под санкции США, выплатил миллионные дивиденды

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК»), попавшее под санкции США, выплатило дивиденды за три месяца на сумму около восьми миллионов рублей. Проценты начислены по облигациям предприятия, сообщается в сервисе раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«ПАО „ПНППК“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента. Категория выплат — купонный доход по облигациям. Сумма выплат за период с 07.12.2022 по 07.03.2023 составляет 7 862 568 рублей. Доля исполненной обязанности предприятия — 100%», — говорится в сообщении.
В сервисе «Интерфакс-ЦРКИ» также опубликовано решение наблюдательного совета директоров ПАО «ПНППК», согласно которому завод продаст обыкновенные именные акции в количестве 25 штук. Стоимость каждой акции составляет 42,5 тысячи рублей, запланированный срок реализации — 20 марта 2023 года.
ПАО «ПНППК» производит датчики, бортовые комплексы летательных аппаратов и навигационные системы для ВМФ и гражданских судов. В 2016 году США внесли пермское предприятие в свой санкционный список. В 2021 году завод зафиксировал выручку около миллиарда рублей, оставшись при этом убыточным.
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