На 300-летии Перми выступит копия группы «Ленинград» без мата

В Перми в День города на главной сцене выступит группа «Невский проспект» из Кирова, которая исполняет песни Сергея Шнурова и группировки «Ленинград». При этом использовать мат, которым славились выступления питерских музыкантов, исполнителям нельзя. Таковы условия контракта, который заключила с ними мэрия Перми.
«Требования к программе выступления: расположение возрастного ценза 6+; отсутствие ненормативной лексики в ходе всего выступления», — указано отдельным пунктом в договоре, который опубликован на портале госзакупок. Программу выступления музыканты должны будут согласовать за 10 дней до концерта.
Выступление «Невского проспекта» запланировано на пермской эспланаде 12 июня. За получасовой сет музыкантам заплатят 180 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о более внушительных гонорарах других музыкантов, которые будут развлекать публику на 300-летии Перми.
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