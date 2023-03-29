В пермской деревне продают действующий сыромаслозавод за 27 млн рублей

30 марта 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Завод производит разные виды сыров и другую продукцию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В районе деревни Колпашники Кунгурского района (Пермский край) продают действующий сыромаслозавод за 27 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продам производственно-имущественный комплекс — работающее производство по переработке натурального молока в пищевые продукты эко-категории с производственными, жилыми, складскими и вспомогательными капитальными помещениями, всем производственным оборудованием. Продается по причине невозможности собственника руководить предприятием», — указано в объявлении. Завод производит мягкие и твердые сорта сыра, масло, сметану, сливки, творог, йогурт, молоко в пакетах и сухое молоко. Автор объявления пишет, что при односменной работе в 20 рабочих смен прибыль в месяц составит около 2 млн рублей при самостоятельных продажах и 4-5 млн рублей — при доставке в розничные точки и общепит. При увеличении загрузки производства, количества смен и работе без выходных может выйти около 12 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают завод по производству консервов местного бренда «Аппетитно». За него хотят получить 17,5 млн рублей.

В районе деревни Колпашники Кунгурского района (Пермский край) продают действующий сыромаслозавод за 27 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продам производственно-имущественный комплекс — работающее производство по переработке натурального молока в пищевые продукты эко-категории с производственными, жилыми, складскими и вспомогательными капитальными помещениями, всем производственным оборудованием. Продается по причине невозможности собственника руководить предприятием», — указано в объявлении. Завод производит мягкие и твердые сорта сыра, масло, сметану, сливки, творог, йогурт, молоко в пакетах и сухое молоко. Автор объявления пишет, что при односменной работе в 20 рабочих смен прибыль в месяц составит около 2 млн рублей при самостоятельных продажах и 4-5 млн рублей — при доставке в розничные точки и общепит. При увеличении загрузки производства, количества смен и работе без выходных может выйти около 12 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают завод по производству консервов местного бренда «Аппетитно». За него хотят получить 17,5 млн рублей.