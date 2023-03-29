Пермякам предлагают отправиться в гастротур по берегу Камского моря

30 марта 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Поездка состоится 30 апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермякам предлагают съездить в новый гастрономический тур по берегу Камского моря. Поездку 30 апреля организует туристическая компания Ural.travel. «Огромные просторы, живописные берега реки Сылвы, амбар XIX века с необычными выставками, сувениры с ракушками, вкуснейший пирог с судаком — все это о селе Насадка. Стоимость — 3500 рублей с человека», — указано в коммерческом предложении тура. Тур рассчитан на один день без ночевки. Участники путешествия посетят экскурсии, узнают, почему «хлеб всему голова», и угостятся фаршированным судаком, рыбным пирогом, ухой, чаем с медом и вареньем. Также можно будет принять участие в мастер-классе на выбор: изготовление авторского украшения, создание деревянной композиции в технике дрифтвуд, обучение пересадке цветов или прядению на старинной прялке. В конце поездки пермяков ждет прогулка по берегу Камского моря, дегустация ухи и запуск кораблика на счастье. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы предлагают автобусное путешествие в арбузную столицу России — Соль-Илецк. Этот курорт подтвердил свое право так называться до 2031 года.

Пермякам предлагают съездить в новый гастрономический тур по берегу Камского моря. Поездку 30 апреля организует туристическая компания Ural.travel. «Огромные просторы, живописные берега реки Сылвы, амбар XIX века с необычными выставками, сувениры с ракушками, вкуснейший пирог с судаком — все это о селе Насадка. Стоимость — 3500 рублей с человека», — указано в коммерческом предложении тура. Тур рассчитан на один день без ночевки. Участники путешествия посетят экскурсии, узнают, почему «хлеб всему голова», и угостятся фаршированным судаком, рыбным пирогом, ухой, чаем с медом и вареньем. Также можно будет принять участие в мастер-классе на выбор: изготовление авторского украшения, создание деревянной композиции в технике дрифтвуд, обучение пересадке цветов или прядению на старинной прялке. В конце поездки пермяков ждет прогулка по берегу Камского моря, дегустация ухи и запуск кораблика на счастье. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы предлагают автобусное путешествие в арбузную столицу России — Соль-Илецк. Этот курорт подтвердил свое право так называться до 2031 года.