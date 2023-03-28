Пермяков зовут в тур в арбузную столицу России

29 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Соль-Илецк получил право называться арбузной столицей РФ в 2013 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские турфирмы предлагают пермякам автобусное путешествие в арбузную столицу России — Соль-Илецк. Этот курорт подтвердил свое право так называться до 2031 года. «Первоначально право называться арбузной столицей России город получил еще в 2013 году. В 2020 году бахчевод из Соль-Илецка смог вырастить самый большой арбуз в России весом в 57 кг. А в 2021 году статус товарного знака был продлен на 10 лет. Интересный факт: каждый третий российский арбуз — Соль-Илецкий. Успевайте забронировать в арбузную столицу», — указано в предложении пермской турфирмы «Жар-Птица». Самое популярное место в Соль-Илецке — это солевые озера с целебными свойствами. Как правило, сезон начинается в начале июня. Сейчас для бронирования доступно большое количество гостиниц. До 1 мая в турфирмах действуют цены раннего бронирования. Путевка в Соль-Илецк на неделю вместе с проживанием обойдется от 8000 до 15000 рублей на человека — в зависимости от месторасположения, звездности гостиницы и питания. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают в апреле отдохнуть за 15 тысяч рублей в Мурманске. Первый вылет состоится 17 апреля.

Пермские турфирмы предлагают пермякам автобусное путешествие в арбузную столицу России — Соль-Илецк. Этот курорт подтвердил свое право так называться до 2031 года. «Первоначально право называться арбузной столицей России город получил еще в 2013 году. В 2020 году бахчевод из Соль-Илецка смог вырастить самый большой арбуз в России весом в 57 кг. А в 2021 году статус товарного знака был продлен на 10 лет. Интересный факт: каждый третий российский арбуз — Соль-Илецкий. Успевайте забронировать в арбузную столицу», — указано в предложении пермской турфирмы «Жар-Птица». Самое популярное место в Соль-Илецке — это солевые озера с целебными свойствами. Как правило, сезон начинается в начале июня. Сейчас для бронирования доступно большое количество гостиниц. До 1 мая в турфирмах действуют цены раннего бронирования. Путевка в Соль-Илецк на неделю вместе с проживанием обойдется от 8000 до 15000 рублей на человека — в зависимости от месторасположения, звездности гостиницы и питания. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают в апреле отдохнуть за 15 тысяч рублей в Мурманске. Первый вылет состоится 17 апреля.