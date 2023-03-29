Пермские власти рассказали, где можно записаться на службу по контракту

Власти Перми призывают горожан поступить на службу по контракту. Пост адресами, куда можно обратиться опубликован в официальном сообществе пресс-службы администрации города в соцсети «ВКонтакте».
«Жители нашего округа могут поступить на службу в Вооруженные силы. Заключить контракт можно в ближайшем военкомате», — говорится в сообщении. Помимо районных военкоматов можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится на ул. Монастырская, 53б.
Для военнослужащих предусмотрен полный соцпакет, право выхода на пенсию после 20 лет службы, а также бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное довольствие. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми заработал колл-центр для желающих заключить контракт.
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