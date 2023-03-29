Пермские власти рассказали, где можно записаться на службу по контракту

Власти зазывают пермяков на службу по контракту

30 марта 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Всем военнослужащим предусмотрены социальный пакет и бесплатная медицинская помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Перми призывают горожан поступить на службу по контракту. Пост адресами, куда можно обратиться опубликован в официальном сообществе пресс-службы администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Жители нашего округа могут поступить на службу в Вооруженные силы. Заключить контракт можно в ближайшем военкомате», — говорится в сообщении. Помимо районных военкоматов можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится на ул. Монастырская, 53б. Для военнослужащих предусмотрен полный соцпакет, право выхода на пенсию после 20 лет службы, а также бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное довольствие. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми заработал колл-центр для желающих заключить контракт.

Власти Перми призывают горожан поступить на службу по контракту. Пост адресами, куда можно обратиться опубликован в официальном сообществе пресс-службы администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Жители нашего округа могут поступить на службу в Вооруженные силы. Заключить контракт можно в ближайшем военкомате», — говорится в сообщении. Помимо районных военкоматов можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится на ул. Монастырская, 53б. Для военнослужащих предусмотрен полный соцпакет, право выхода на пенсию после 20 лет службы, а также бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное довольствие. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми заработал колл-центр для желающих заключить контракт.