29 марта 2023

Пермские власти рассказали, где можно записаться на службу по контракту

Власти зазывают пермяков на службу по контракту
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, армия, военные, солдаты, отправка в армию, военнослужащие, проводы в армию, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Всем военнослужащим предусмотрены социальный пакет и бесплатная медицинская помощь Фото:

Власти Перми призывают горожан поступить на службу по контракту. Пост адресами, куда можно обратиться опубликован в официальном сообществе пресс-службы администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Жители нашего округа могут поступить на службу в Вооруженные силы. Заключить контракт можно в ближайшем военкомате», — говорится в сообщении. Помимо районных военкоматов можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится на ул. Монастырская, 53б.

Для военнослужащих предусмотрен полный соцпакет, право выхода на пенсию после 20 лет службы, а также бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное довольствие. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми заработал колл-центр для желающих заключить контракт.

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Власти Перми призывают горожан поступить на службу по контракту. Пост адресами, куда можно обратиться опубликован в официальном сообществе пресс-службы администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Жители нашего округа могут поступить на службу в Вооруженные силы. Заключить контракт можно в ближайшем военкомате», — говорится в сообщении. Помимо районных военкоматов можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится на ул. Монастырская, 53б. Для военнослужащих предусмотрен полный соцпакет, право выхода на пенсию после 20 лет службы, а также бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное довольствие. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми заработал колл-центр для желающих заключить контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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