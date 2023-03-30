Основатель Ds Crew и переводчик «Властелина колец» номинированы на Строгановскую премию в Перми

30 марта 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Заявки на получение престижной премии будут приниматься еще месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В список претендентов на получение Строгановской премии в 2023 году попали основатель пермского танцевального коллектива Ds Crew Дмитрий Ваганов и создатель первого русского перевода книги «Властелин колец» Александр Грузберг. Эта информация опубликована на сайте общественной организации «Пермское землячество» — главного организатора конкурса. «Номинация: за высокие достижения в области культуры и искусства. В 2022 году пермская команда Ds Crew под руководством Дмитрия Ваганова стала победителем популярного российского проекта „Танцы на ТНТ“. Номинация: за честь и достоинство и за высокие достижения в области культуры и искусства. Грузберг Александр Абрамович. За многолетнюю просветительскую деятельность, активное участие в литературной и книгоиздательской истории Перми, за создание первого русского перевода „Властелина колец“, <…> открытие для российского читателя таких авторов как Дэвид Брин, Уилбур Смит, Артур Загот, Роберт Беннетт», — указано на сайте организаторов. В этом году церемония будет посвящена 300-летию Перми. Всего на конкурсе представлено шесть номинаций. На сегодняшний день комиссия обработала более 30 заявок от претендентов. Согласно регламенту, лауреат Строгановской премии получает нагрудный знак, диплом, премию в размере 500 тысяч рублей и статуэтку Аники Строганова. Ранее депутат Госдумы РФ Игорь Шубин назвал пермяков «недостаточно активными». На пресс-конференции, посвященной проведению Строгановской премии, он отметил, что пермяки не знают об этой награде, и обратился к представителям СМИ с просьбой «расшевелить» общественность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В список претендентов на получение Строгановской премии в 2023 году попали основатель пермского танцевального коллектива Ds Crew Дмитрий Ваганов и создатель первого русского перевода книги «Властелин колец» Александр Грузберг. Эта информация опубликована на сайте общественной организации «Пермское землячество» — главного организатора конкурса. «Номинация: за высокие достижения в области культуры и искусства. В 2022 году пермская команда Ds Crew под руководством Дмитрия Ваганова стала победителем популярного российского проекта „Танцы на ТНТ“. Номинация: за честь и достоинство и за высокие достижения в области культуры и искусства. Грузберг Александр Абрамович. За многолетнюю просветительскую деятельность, активное участие в литературной и книгоиздательской истории Перми, за создание первого русского перевода „Властелина колец“, <…> открытие для российского читателя таких авторов как Дэвид Брин, Уилбур Смит, Артур Загот, Роберт Беннетт», — указано на сайте организаторов. В этом году церемония будет посвящена 300-летию Перми. Всего на конкурсе представлено шесть номинаций. На сегодняшний день комиссия обработала более 30 заявок от претендентов. Согласно регламенту, лауреат Строгановской премии получает нагрудный знак, диплом, премию в размере 500 тысяч рублей и статуэтку Аники Строганова. Ранее депутат Госдумы РФ Игорь Шубин назвал пермяков «недостаточно активными». На пресс-конференции, посвященной проведению Строгановской премии, он отметил, что пермяки не знают об этой награде, и обратился к представителям СМИ с просьбой «расшевелить» общественность.