31 марта 2023

DJ Smash написал гимн к 300-летию Перми. Видео

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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, ширман андрей, dj smash
Андрей Ширман должен выступить на Дне города Фото:

Музыкант и продюсер Андрей Ширман (Dj Smash) написал гимн к 300-летию Перми. Фрагмент песни он выложил в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России).

«Город — ты мой талисман. <…> В сердце навсегда со мной мой Пермский край. <…> Если ты пермяк, ты сможешь все», — пропел автор гимна к юбилею города.

Изначально конкурс по разработке гимна Перми планировали завершить в 2020 году, об этом URA.RU уже писало. Летом следующего года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что гимн по его просьбе напишет Dj Smash.

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Музыкант и продюсер Андрей Ширман (Dj Smash) написал гимн к 300-летию Перми. Фрагмент песни он выложил в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). «Город — ты мой талисман. <…> В сердце навсегда со мной мой Пермский край. <…> Если ты пермяк, ты сможешь все», — пропел автор гимна к юбилею города. Изначально конкурс по разработке гимна Перми планировали завершить в 2020 году, об этом URA.RU уже писало. Летом следующего года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что гимн по его просьбе напишет Dj Smash.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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