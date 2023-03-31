Андрей Ширман должен выступить на Дне города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Музыкант и продюсер Андрей Ширман (Dj Smash) написал гимн к 300-летию Перми. Фрагмент песни он выложил в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России).

«Город — ты мой талисман. <…> В сердце навсегда со мной мой Пермский край. <…> Если ты пермяк, ты сможешь все», — пропел автор гимна к юбилею города.

Изначально конкурс по разработке гимна Перми планировали завершить в 2020 году, об этом URA.RU уже писало. Летом следующего года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что гимн по его просьбе напишет Dj Smash.