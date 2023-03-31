КПРФ требует от Махонина восстановить рухнувший памятник Ленину в Кунгуре

Коммунисты Пермского края обратились к губернатору региона Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского округа Вадиму Лысанову с требованием, помочь восстановить памятник Ленину в Кунгуре. Текст заявления регионального отделения КПРФ размещен в соцсети.
«Мы обращаемся к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского округа Вадиму Лысанову с требованием восстановить памятник В.И. Ленину на прежнем месте. Найти и наказать виновных <…>. Поставить на муниципальный, краевой или госучет [все] памятники на территории Прикамья и Кунгурского муниципального округа, в частности. Принять меры по предотвращению их уничтожения, разрушения или повреждения», — говорится в документе.
В заявлении указано, что в Пермском краевом комитете КПРФ взяли ситуацию под личный контроль. Информация о рухнувшем памятнике в Кунгуре появилась 29 марта. Очевидцы рассказывали, что за пару минут до происшествия под ногами «вождя» лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате инцидента никто не пострадал.
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