КПРФ требует от Махонина восстановить рухнувший памятник Ленину в Кунгуре

Памятник Ленину был установлен на привокзальной площади в начале 1950-х годов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Коммунисты Пермского края обратились к губернатору региона Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского округа Вадиму Лысанову с требованием, помочь восстановить памятник Ленину в Кунгуре. Текст заявления регионального отделения КПРФ размещен в соцсети.

«Мы обращаемся к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского округа Вадиму Лысанову с требованием восстановить памятник В.И. Ленину на прежнем месте. Найти и наказать виновных <…>. Поставить на муниципальный, краевой или госучет [все] памятники на территории Прикамья и Кунгурского муниципального округа, в частности. Принять меры по предотвращению их уничтожения, разрушения или повреждения», — говорится в документе.

В заявлении указано, что в Пермском краевом комитете КПРФ взяли ситуацию под личный контроль. Информация о рухнувшем памятнике в Кунгуре появилась 29 марта. Очевидцы рассказывали, что за пару минут до происшествия под ногами «вождя» лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате инцидента никто не пострадал.