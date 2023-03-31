31 марта 2023

КПРФ требует от Махонина восстановить рухнувший памятник Ленину в Кунгуре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Кунгур, памятник ленину, кунгур
Памятник Ленину был установлен на привокзальной площади в начале 1950-х годов Фото:

Коммунисты Пермского края обратились к губернатору региона Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского округа Вадиму Лысанову с требованием, помочь восстановить памятник Ленину в Кунгуре. Текст заявления регионального отделения КПРФ размещен в соцсети.

«Мы обращаемся к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского округа Вадиму Лысанову с требованием восстановить памятник В.И. Ленину на прежнем месте. Найти и наказать виновных <…>. Поставить на муниципальный, краевой или госучет [все] памятники на территории Прикамья и Кунгурского муниципального округа, в частности. Принять меры по предотвращению их уничтожения, разрушения или повреждения», — говорится в документе.

В заявлении указано, что в Пермском краевом комитете КПРФ взяли ситуацию под личный контроль. Информация о рухнувшем памятнике в Кунгуре появилась 29 марта. Очевидцы рассказывали, что за пару минут до происшествия под ногами «вождя» лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате инцидента никто не пострадал.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коммунисты Пермского края обратились к губернатору региона Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского округа Вадиму Лысанову с требованием, помочь восстановить памятник Ленину в Кунгуре. Текст заявления регионального отделения КПРФ размещен в соцсети. «Мы обращаемся к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и главе администрации Кунгурского округа Вадиму Лысанову с требованием восстановить памятник В.И. Ленину на прежнем месте. Найти и наказать виновных <…>. Поставить на муниципальный, краевой или госучет [все] памятники на территории Прикамья и Кунгурского муниципального округа, в частности. Принять меры по предотвращению их уничтожения, разрушения или повреждения», — говорится в документе. В заявлении указано, что в Пермском краевом комитете КПРФ взяли ситуацию под личный контроль. Информация о рухнувшем памятнике в Кунгуре появилась 29 марта. Очевидцы рассказывали, что за пару минут до происшествия под ногами «вождя» лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате инцидента никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...