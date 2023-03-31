31 марта 2023

Путин назначил восемь судей в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд
Судьи назначены на шестилетний срок полномочий Фото:

Президент России Владимир Путин назначил восемь судей в Челябинской области. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Верхнеуральского районного суда Шульгина Константина Владимировича; председателем Калининского районного суда Челябинска Новоселова Михаила Викторовича. Заместителем председателя Тракторозаводского районного суда Челябинска назначить Лоскутову Наталью Сергеевну», — говорится в указе.

В Челябинской областном суде судьями назначены Григорьева Анна Павловна, Привалова Наталья Владимировна, Силина Ольга Владимировна, Федосеева Лариса Вячеславовна. Судьей Советского районного суда Челябинска назначена Высоких Юлианна Юрьевна. Срок полномочий всех судей — шесть лет.

Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей (ККС) Челябинской области открыла вакансию на пост председателя Еманжелинского городского суда. Должность освободилась после ухода Михаила Грачева, который подал в отставку из-за инцидента на охоте. Он ранил выстрелом из ружья судью Еткульского райсуда Вадима Кинзина.

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Президент России Владимир Путин назначил восемь судей в Челябинской области. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Верхнеуральского районного суда Шульгина Константина Владимировича; председателем Калининского районного суда Челябинска Новоселова Михаила Викторовича. Заместителем председателя Тракторозаводского районного суда Челябинска назначить Лоскутову Наталью Сергеевну», — говорится в указе. В Челябинской областном суде судьями назначены Григорьева Анна Павловна, Привалова Наталья Владимировна, Силина Ольга Владимировна, Федосеева Лариса Вячеславовна. Судьей Советского районного суда Челябинска назначена Высоких Юлианна Юрьевна. Срок полномочий всех судей — шесть лет. Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей (ККС) Челябинской области открыла вакансию на пост председателя Еманжелинского городского суда. Должность освободилась после ухода Михаила Грачева, который подал в отставку из-за инцидента на охоте. Он ранил выстрелом из ружья судью Еткульского райсуда Вадима Кинзина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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