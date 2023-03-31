Путин назначил восемь судей в Челябинской области

01 апреля 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Судьи назначены на шестилетний срок полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил восемь судей в Челябинской области. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Верхнеуральского районного суда Шульгина Константина Владимировича; председателем Калининского районного суда Челябинска Новоселова Михаила Викторовича. Заместителем председателя Тракторозаводского районного суда Челябинска назначить Лоскутову Наталью Сергеевну», — говорится в указе. В Челябинской областном суде судьями назначены Григорьева Анна Павловна, Привалова Наталья Владимировна, Силина Ольга Владимировна, Федосеева Лариса Вячеславовна. Судьей Советского районного суда Челябинска назначена Высоких Юлианна Юрьевна. Срок полномочий всех судей — шесть лет. Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей (ККС) Челябинской области открыла вакансию на пост председателя Еманжелинского городского суда. Должность освободилась после ухода Михаила Грачева, который подал в отставку из-за инцидента на охоте. Он ранил выстрелом из ружья судью Еткульского райсуда Вадима Кинзина.

Президент России Владимир Путин назначил восемь судей в Челябинской области. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Верхнеуральского районного суда Шульгина Константина Владимировича; председателем Калининского районного суда Челябинска Новоселова Михаила Викторовича. Заместителем председателя Тракторозаводского районного суда Челябинска назначить Лоскутову Наталью Сергеевну», — говорится в указе. В Челябинской областном суде судьями назначены Григорьева Анна Павловна, Привалова Наталья Владимировна, Силина Ольга Владимировна, Федосеева Лариса Вячеславовна. Судьей Советского районного суда Челябинска назначена Высоких Юлианна Юрьевна. Срок полномочий всех судей — шесть лет. Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей (ККС) Челябинской области открыла вакансию на пост председателя Еманжелинского городского суда. Должность освободилась после ухода Михаила Грачева, который подал в отставку из-за инцидента на охоте. Он ранил выстрелом из ружья судью Еткульского райсуда Вадима Кинзина.