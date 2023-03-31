Президент России Владимир Путин назначил восемь судей в Челябинской области. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Верхнеуральского районного суда Шульгина Константина Владимировича; председателем Калининского районного суда Челябинска Новоселова Михаила Викторовича. Заместителем председателя Тракторозаводского районного суда Челябинска назначить Лоскутову Наталью Сергеевну», — говорится в указе.
В Челябинской областном суде судьями назначены Григорьева Анна Павловна, Привалова Наталья Владимировна, Силина Ольга Владимировна, Федосеева Лариса Вячеславовна. Судьей Советского районного суда Челябинска назначена Высоких Юлианна Юрьевна. Срок полномочий всех судей — шесть лет.
Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей (ККС) Челябинской области открыла вакансию на пост председателя Еманжелинского городского суда. Должность освободилась после ухода Михаила Грачева, который подал в отставку из-за инцидента на охоте. Он ранил выстрелом из ружья судью Еткульского райсуда Вадима Кинзина.
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