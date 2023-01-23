На пост челябинского судьи, ранившего из ружья коллегу, ищут замену

Заявки на пост председателя суда принимаются до 3 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квалификационная коллегия судей (ККС) Челябинской области открыла вакансию на пост председателя Еманжелинского городского суда. Об этом сообщается на сайте ККС.

«Квалификационная коллегия судей Челябинской области объявляет об открытии вакантных должностей судей: Еманжелинский городской суд — должность председателя суда. Заявления принимаются от претендентов, сдавших квалификационный экзамен на должность судьи, с 27 февраля по 3 марта 2023 года», — сообщается на сайте ККС.

Должность председателя Еманжелинского горсуда освободилась после ухода Михаила Грачева, который подал в отставку после инцидента на охоте. По информации источников URA.RU, он, предположительно, ранил выстрелом из ружья судью Еткульского райсуда Вадима Кинзина. Пострадавшего прооперировали, он остался жив, но отказался от дачи показаний, как и другие участники инцидента. Судьи находились в дружеских отношениях и регулярно охотились вместе. Инцидент был несчастным случаем.