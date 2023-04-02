В Сатке разыскивают 11-летнего мальчика

Нашедших ребенка просят обращаться в полицию или к общественникам
В Сатке (Челябинская область) объявили розыск 11-летнего Александра Кузьмина. Как URA.RU сообщили активисты группы «Легион Спас», подросток ушел из дома вечером 2 апреля и до сих пор не найден.
«Пропал ребенок 2012 года рождения. Ушел из дома в вечернее время 2 апреля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно», — отметили в объявлении сообщества.
Мальчик был одет в красную кофту, спортивные черные штаны и черные кроссовки. Сообщать просят по телефонам общественной организации, в паблике активистов или по любому телефону полиции.
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