02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Сатке разыскивают 11-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, школьник, подросток, юноша, бег
Нашедших ребенка просят обращаться в полицию или к общественникам Фото:

В Сатке (Челябинская область) объявили розыск 11-летнего Александра Кузьмина. Как URA.RU сообщили активисты группы «Легион Спас», подросток ушел из дома вечером 2 апреля и до сих пор не найден.

«Пропал ребенок 2012 года рождения. Ушел из дома в вечернее время 2 апреля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно», — отметили в объявлении сообщества.

Мальчик был одет в красную кофту, спортивные черные штаны и черные кроссовки. Сообщать просят по телефонам общественной организации, в паблике активистов или по любому телефону полиции.

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В Сатке (Челябинская область) объявили розыск 11-летнего Александра Кузьмина. Как URA.RU сообщили активисты группы «Легион Спас», подросток ушел из дома вечером 2 апреля и до сих пор не найден. «Пропал ребенок 2012 года рождения. Ушел из дома в вечернее время 2 апреля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно», — отметили в объявлении сообщества. Мальчик был одет в красную кофту, спортивные черные штаны и черные кроссовки. Сообщать просят по телефонам общественной организации, в паблике активистов или по любому телефону полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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