В Сатке разыскивают 11-летнего мальчика

03 апреля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Нашедших ребенка просят обращаться в полицию или к общественникам Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Сатке (Челябинская область) объявили розыск 11-летнего Александра Кузьмина. Как URA.RU сообщили активисты группы «Легион Спас», подросток ушел из дома вечером 2 апреля и до сих пор не найден. «Пропал ребенок 2012 года рождения. Ушел из дома в вечернее время 2 апреля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно», — отметили в объявлении сообщества. Мальчик был одет в красную кофту, спортивные черные штаны и черные кроссовки. Сообщать просят по телефонам общественной организации, в паблике активистов или по любому телефону полиции.

В Сатке (Челябинская область) объявили розыск 11-летнего Александра Кузьмина. Как URA.RU сообщили активисты группы «Легион Спас», подросток ушел из дома вечером 2 апреля и до сих пор не найден. «Пропал ребенок 2012 года рождения. Ушел из дома в вечернее время 2 апреля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно», — отметили в объявлении сообщества. Мальчик был одет в красную кофту, спортивные черные штаны и черные кроссовки. Сообщать просят по телефонам общественной организации, в паблике активистов или по любому телефону полиции.