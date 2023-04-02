02 апреля 2023

Мэр Екатеринбурга раскрыл, когда начнется празднование 300-летия города

Мэр Орлов: празднование 300-летия Екатеринбурга начнется со Дня строителя
© Служба новостей «URA.RU»
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День строителя решено сделать частью обширной программы к 300-летию уральской столицы Фото:

Отправной точкой празднования 300-летия Екатеринбурга станет День строителя. Народные гуляния намечены на 12 августа.

«В Екатеринбурге очень мощная строительная отрасль, поэтому ее профессиональный праздник традиционно отмечается широко. В этом году празднование Дня строителя решено сделать частью обширной программы 300-летия. Строители — это те, кто создал наш город и продолжает делать его еще современнее и комфортнее», — заявил глава уральской столицы Алексей Орлов в своем telegram-канале.

В этом году день рождения Екатеринбурга включает в себя комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа 2023 года. Мероприятия приурочены к 300-летнему юбилею со дня основания города, центра Свердловской области и Уральского федерального округа. Подготовка к празднованию началась в 2017 году.

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Отправной точкой празднования 300-летия Екатеринбурга станет День строителя. Народные гуляния намечены на 12 августа. «В Екатеринбурге очень мощная строительная отрасль, поэтому ее профессиональный праздник традиционно отмечается широко. В этом году празднование Дня строителя решено сделать частью обширной программы 300-летия. Строители — это те, кто создал наш город и продолжает делать его еще современнее и комфортнее», — заявил глава уральской столицы Алексей Орлов в своем telegram-канале. В этом году день рождения Екатеринбурга включает в себя комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа 2023 года. Мероприятия приурочены к 300-летнему юбилею со дня основания города, центра Свердловской области и Уральского федерального округа. Подготовка к празднованию началась в 2017 году.
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