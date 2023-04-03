Росгвардия испытала миасского робота-сапера

Миасского робота протестировали в Росгвардии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках научно-технического совета (НТС) специалисты Росгвардии в Москве испытали робота-сапера из Миасса (Челябинская область). Как сообщила пресс-служба Росгвардии, участники заседания рассмотрели вопросы развития вооружения и техники.

«В рамках мероприятия в дивизии имени Дзержинского состоялась выставка современных образцов вооружения и техники. Реализация инновационных проектов, совершенствование вооружений, военной и спецтехники, другие направления работы являются необходимыми условиями для выполнения поставленных перед Росгвардией задач», — отметили в Росгвардии.

До проведения НТС специалисты протестировали работу образцов нескольких компаний-разработчиков роботов-саперов. По данным URA.RU, среди них робот «Богомол-ССС», созданный в Миасском филиале Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Производит завод «Калибр».

В ходе испытаний «Богомол-ССС» смог легко преодолеть всю полосу препятствий. Робот оказался способным проехать по волнообразной поверхности, не остановившись на препятствиях. Миасская техника смогла это сделать благодаря своим четырем гусеницам. Также машина прошла высокую водную преграду, проехала по бездорожью, сохранила равновесие на уклонах, смогла взобраться и спуститься по лестницам.

Вес миасского оборудования составляет 100 кг. Техника снабжена рукой. Взрывоопасный предмет она может снять с крыши автомобиля высоты ГАЗели. Этой же рукой агрегат способен достать до середины днища автомобиля с клиренсом 150 мм. Управление сапером осуществляется по радиоканалу или кабелю. Возможность передавать команды по проводной связи реализована на случай, если в зоне разминирования военные будут подавлять радиосвязь.

Миасская техника независима от поставок комплектующих из недружественных стран. За подробностями URA.RU обратился в пресс-службу ЮУрГУ и Росгвардии, но к моменту публикации ответов не получил.