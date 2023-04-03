Пытаясь избежать уголовной ответственности, пермяк дал взятку сотруднику ФСБ

Свою свободу мужчина оценил в 200 тысяч рублей
Житель Перми передал сотруднику ФСБ 200 тысяч рублей, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Пермяк знал, что сотрудники регионального УФСБ проводят в отношении его проверку. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина передал одному из сотрудников управления 200 тысяч рублей, но был пойман с поличным», — рассказали в ведомстве.
Обвиняемый был задержан на месте, в отношении его возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Раскаявшемуся в ходе расследования пермяку грозит до десяти лет лишения свободы.
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