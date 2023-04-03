Пытаясь избежать уголовной ответственности, пермяк дал взятку сотруднику ФСБ

04 апреля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Свою свободу мужчина оценил в 200 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Перми передал сотруднику ФСБ 200 тысяч рублей, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Пермяк знал, что сотрудники регионального УФСБ проводят в отношении его проверку. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина передал одному из сотрудников управления 200 тысяч рублей, но был пойман с поличным», — рассказали в ведомстве. Обвиняемый был задержан на месте, в отношении его возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Раскаявшемуся в ходе расследования пермяку грозит до десяти лет лишения свободы.

Житель Перми передал сотруднику ФСБ 200 тысяч рублей, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Пермяк знал, что сотрудники регионального УФСБ проводят в отношении его проверку. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина передал одному из сотрудников управления 200 тысяч рублей, но был пойман с поличным», — рассказали в ведомстве. Обвиняемый был задержан на месте, в отношении его возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Раскаявшемуся в ходе расследования пермяку грозит до десяти лет лишения свободы.