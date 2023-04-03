03 апреля 2023

Пытаясь избежать уголовной ответственности, пермяк дал взятку сотруднику ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , взятка, зарплата, купюры, пять тысяч, конверт, деньги
Свою свободу мужчина оценил в 200 тысяч рублей Фото:

Житель Перми передал сотруднику ФСБ 200 тысяч рублей, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Пермяк знал, что сотрудники регионального УФСБ проводят в отношении его проверку. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина передал одному из сотрудников управления 200 тысяч рублей, но был пойман с поличным», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый был задержан на месте, в отношении его возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Раскаявшемуся в ходе расследования пермяку грозит до десяти лет лишения свободы.

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Житель Перми передал сотруднику ФСБ 200 тысяч рублей, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Пермяк знал, что сотрудники регионального УФСБ проводят в отношении его проверку. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина передал одному из сотрудников управления 200 тысяч рублей, но был пойман с поличным», — рассказали в ведомстве. Обвиняемый был задержан на месте, в отношении его возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Раскаявшемуся в ходе расследования пермяку грозит до десяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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