Скандальный застройщик в ХМАО увеличил долг по выплате зарплаты сотрудникам

«Версо-Монолит» задолжал сотрудникам порядка трех млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «Версо-Монолит», известная жителям ХМАО по скандальным долгостроям, увеличила задолженность по оплате труда сотрудникам. По данным сайта Роструда ХМАО, сумма долга предприятия за три месяца этого года выросла более, чем на 300 тысяч рублей.

«Общий размер просроченной задолженности перед работниками на начало апреля 2023 года — два миллиона 920 тысяч рублей. В январе долг составлял два млн. 587 тыс. 840 руб.», — указано на сайте.

Компания сорвала возведение целого ряда социальных объектов в ХМАО, в том числе больницы в Нижневартовске и жилого комплекса в Ханты-Мансийске. Сейчас строительная фирма проходит процедуру банкротства.

На звонок корреспондента URA.RU в компании не ответили. На момент публикации новости ответ на письменный запрос агентства не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд ХМАО принял заявления от кредиторов «Версо-Монолит». Сумма требований по шести искам превысила миллиард рублей.