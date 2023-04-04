В Кольцово обнаружили пистолет, заказанный директором для школьников

Сотрудники службы безопасности екатеринбургского аэропорта Кольцово обнаружили пистолет среди посылок в Сургут. Как оказалось, его заказала директор школы для учеников на урок ОБЖ.
«Безопасники Кольцово нашли пистолет среди посылок в Сургут, его заказала директор для школьников на урок ОБЖ. В ходе досмотра оказалось, что пистолет лазерный и называется — «учебное пособие», — пишет telegram-канал Ural Mash. Учебный пистолет должен был направиться в местную школу поселка Кедровый. Там есть электронный тир, куда и заказали лазерный «Макаров».
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году.
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