В Кольцово обнаружили пистолет, заказанный директором для школьников

05 апреля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

В ходе досмотра оказалось, что пистолет лазерный и называется — «учебное пособие» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники службы безопасности екатеринбургского аэропорта Кольцово обнаружили пистолет среди посылок в Сургут. Как оказалось, его заказала директор школы для учеников на урок ОБЖ. «Безопасники Кольцово нашли пистолет среди посылок в Сургут, его заказала директор для школьников на урок ОБЖ. В ходе досмотра оказалось, что пистолет лазерный и называется — «учебное пособие», — пишет telegram-канал Ural Mash. Учебный пистолет должен был направиться в местную школу поселка Кедровый. Там есть электронный тир, куда и заказали лазерный «Макаров». Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году.

Сотрудники службы безопасности екатеринбургского аэропорта Кольцово обнаружили пистолет среди посылок в Сургут. Как оказалось, его заказала директор школы для учеников на урок ОБЖ. «Безопасники Кольцово нашли пистолет среди посылок в Сургут, его заказала директор для школьников на урок ОБЖ. В ходе досмотра оказалось, что пистолет лазерный и называется — «учебное пособие», — пишет telegram-канал Ural Mash. Учебный пистолет должен был направиться в местную школу поселка Кедровый. Там есть электронный тир, куда и заказали лазерный «Макаров». Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году.