04 апреля 2023

В Кольцово обнаружили пистолет, заказанный директором для школьников

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Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган, оружие, пм, макаров, пистолет макарова, огнестрельное
В ходе досмотра оказалось, что пистолет лазерный и называется — «учебное пособие» Фото:

Сотрудники службы безопасности екатеринбургского аэропорта Кольцово обнаружили пистолет среди посылок в Сургут. Как оказалось, его заказала директор школы для учеников на урок ОБЖ.

«Безопасники Кольцово нашли пистолет среди посылок в Сургут, его заказала директор для школьников на урок ОБЖ. В ходе досмотра оказалось, что пистолет лазерный и называется — «учебное пособие», — пишет telegram-канал Ural Mash. Учебный пистолет должен был направиться в местную школу поселка Кедровый. Там есть электронный тир, куда и заказали лазерный «Макаров».

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году.

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Сотрудники службы безопасности екатеринбургского аэропорта Кольцово обнаружили пистолет среди посылок в Сургут. Как оказалось, его заказала директор школы для учеников на урок ОБЖ. «Безопасники Кольцово нашли пистолет среди посылок в Сургут, его заказала директор для школьников на урок ОБЖ. В ходе досмотра оказалось, что пистолет лазерный и называется — «учебное пособие», — пишет telegram-канал Ural Mash. Учебный пистолет должен был направиться в местную школу поселка Кедровый. Там есть электронный тир, куда и заказали лазерный «Макаров». Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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