Пермский ОНФ просит проверить траты властей на неработающий Дворец молодежи

Активисты ОНФ просят проверить целевое использование бюджетных средств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское отделений Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратилось в контрольно-счетную палату с просьбой проверить целевое расходование бюджетных средств на освещение деятельности Дворца молодежи. По мнению активистов, странно рассказывать о работе дворца, который находится на ремонте с 2020 года. Информация появилась на странице пермского ОНФ в соцсети «ВКонтакте».

«На рассказы о деятельности неработающего Дворца молодежи власти Перми за три года потратили почти 7 млн рублей. С 2020 года Дворец молодежи находится на реконструкции. А вот бюджетные деньги на освещение мероприятий в закрытом Дворце уже потрачены. Заметим, что эти расходы подразумевают оплату работы не штатного специалиста по связям с общественностью, а сторонней организации», — указано в сообщении.

Контракты были заключены в 2020 на сумму 2,3 млн рублей, в 2021 — на 2,4 млн рублей и в 2022 году — на 2,2 млн рублей. Госзакупки все время выигрывала одна и та же организация. Активисты ОНФ считают, что лучше всего о деятельности Дворца молодежи расскажет сама деятельность — когда она начнется. Они держат ситуацию на контроле и обратились в КСП — ждут результата проверки.

Как сообщили изданию «Новый компаньон» в мэрии, в 2020 году здание Дворца Молодежи было закрыто на реконструкцию, но сама деятельность продолжалась. Все мероприятия проходили на другой площадке — в здании Пермского городского Дворца культуры им. Калинина: «для привлечения участников и оповещения населения о проведении мероприятий активно использовались возможности СМИ».