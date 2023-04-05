Челябинские синоптики предупредили о гололеде. Скрин

06 апреля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

На дорогах в области 7 апреля может появиться гололед, сообщили синоптики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области из-за заморозков в ночь на 7 апреля на дорогах образуется гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «В области ночью 7 апреля температура опустится до минус семи градусов, поднимется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за перепада температур и осадков на дорогах появится гололед», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске такие сильные перепады температур и существенные осадки не ожидаются. По прогнозам синоптиков, гололедных явлений не будет. Синоптики предупредили об осадках в виде дождя и мокрого снега, которые пройдут 7 апреля в области Скрин: челябинский ЦГМС

В Челябинской области из-за заморозков в ночь на 7 апреля на дорогах образуется гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «В области ночью 7 апреля температура опустится до минус семи градусов, поднимется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за перепада температур и осадков на дорогах появится гололед», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске такие сильные перепады температур и существенные осадки не ожидаются. По прогнозам синоптиков, гололедных явлений не будет.