05 апреля 2023

Челябинские синоптики предупредили о гололеде. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
На дорогах в области 7 апреля может появиться гололед, сообщили синоптики Фото:

В Челябинской области из-за заморозков в ночь на 7 апреля на дорогах образуется гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В области ночью 7 апреля температура опустится до минус семи градусов, поднимется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за перепада температур и осадков на дорогах появится гололед», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске такие сильные перепады температур и существенные осадки не ожидаются. По прогнозам синоптиков, гололедных явлений не будет.

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В Челябинской области из-за заморозков в ночь на 7 апреля на дорогах образуется гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «В области ночью 7 апреля температура опустится до минус семи градусов, поднимется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за перепада температур и осадков на дорогах появится гололед», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске такие сильные перепады температур и существенные осадки не ожидаются. По прогнозам синоптиков, гололедных явлений не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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