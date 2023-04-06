Флаг «ZOV Миасса» стал центром притяжения для земляков, оказавшихся в зоне боев на Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский музыкант Гарри Ананасов поставил автограф на флаге, отправленном волонтерами из Миасса бойцам на СВО. Об этом миасские волонтеры сообщили в соцсетях.

«Наше тыловое знамя „ZOV Миасса“ стало по-настоящему боевым. Это уже не первый флаг нашего движения, который уехал на передовую, он напоминает нашим ребятам о доме и вдохновляет их на Победу. Недавно в гостях у наших парней побывал известный южноуральский музыкант Гарри Ананасов, известный многим своей патриотической позицией», — написали волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Как рассказали волонтеры, Ананасов приехал к бойцам с большой партией гуманитарной помощи и поддержал военнослужащих концертами. Заодно оставил на полотнище флага волонтерского движения свой автограф, положив начало новой традиции.

«Особенно приятно, что флаг „ZOV Миасса“ стал центром притяжения для многих наших земляков — тех, кто волею судьбы оказывается вдали от родного края, в зоне боевых действий на Донбассе. Ждем победы, когда наш флаг вернется в родные края вместе с нашими ребятами и займет почетное место в родном Миассе», — отметили миассцы.

Волонтеры из Миасса с начала спецоперации ведут активную работу по сбору гуманитарной помощи и патриотическому воспитанию. Так, недавно они объявили конкурс патриотических сочинений «Что для меня Родина». Победителем конкурса стал школьник из Чувашии Всеволод Яруков, брат погибшего на СВО бойца Дмитрия «Птицы» Дмитриева. Труд волонтеров был отмечен золотыми знаками «Za Победу», врученными администрацией миасского городского округа.

Челябинский музыкант Гарри Ананасов приехал на СВО с гуманитарной миссией и расписался на флаге миасских добровольцев, находящемся у бойцов Паблик «ZOV Миасса» во ВКонтакте

Музыкант пожелал землякам Победы Паблик «ZOV Миасса» во ВКонтакте