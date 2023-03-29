В патриотическом конкурсе челябинских волонтеров победил школьник из Чувашии

30 марта 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Конкурс сочинений был объявлен добровольческим движением «ZOV Миасса», помогающим военным на СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В патриотическом конкурсе волонтеров из Миасса Челябинской области победил школьник из Чувашии Всеволод Яруков, брат погибшего на спецоперации военнослужащего. Об этом волонтеры — организаторы конкурса сочинений «Что для меня Родина» рассказали в соцсетях. «Поздравляем с победой в конкурсе за сочинение: „Что для меня Родина“ Всеволода Ярукова из города Мариинский Посад Чувашской Республики. Сева от всей души написал трогательный рассказ о том, как он чувствует Родину. Парень в свои 12 лет не понаслышке знает, что такое война и любимая страна. Ведь его брат — Герой СВО, наш дорогой друг Дмитрий „Птица“ Дмитриев, который храбро сражался за наше государство до самого конца. Брат Севы погиб на поле боя за него, за нашу страну, за наших детей. Всеволод очень любил брата и очень им гордится, благодарит всех наших военных, благодаря которым в нашем небе не летают вражеские самолеты», — написали волонтеры в группе «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. Миасские добровольцы отметили, что Всеволод очень любит свою Родину и свой город. В своем сочинении он написал: «Человек становится личностью только тогда, когда у него появляется чувство патриотизма. Человек без Родины никто» «Со старшим братом Всеволода Димой наше движение дружило с начала спецоперации, он постоянно присылал нам приветы с передовой. На фотографии Дима с его котенком, которого он подобрал на развалинах. И вот сначала погиб котенок, а потом и Дима, всего 22 года ему было. Он был из нашей 90-й Чебаркульской танковой дивизии. Мы даже сначала и не знали, что Всеволод его брат. И когда стали смотреть победителя, оказалось, что он из Диминого города и его родственник», — рассказали миассцы корреспонденту URA.RU. Конкурс сочинений о Родине волонтерское движение «ZOV Миасса» объявило в соцсети ВКонтакте в середине марта. К участию приглашались школьники и учащиеся колледжей, которые отправляли на конкурс фото своих рукописных сочинений. Сочинение Всеволода Группа «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте Дмитрий, блат Всеволода Группа «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В патриотическом конкурсе волонтеров из Миасса Челябинской области победил школьник из Чувашии Всеволод Яруков, брат погибшего на спецоперации военнослужащего. Об этом волонтеры — организаторы конкурса сочинений «Что для меня Родина» рассказали в соцсетях. «Поздравляем с победой в конкурсе за сочинение: „Что для меня Родина“ Всеволода Ярукова из города Мариинский Посад Чувашской Республики. Сева от всей души написал трогательный рассказ о том, как он чувствует Родину. Парень в свои 12 лет не понаслышке знает, что такое война и любимая страна. Ведь его брат — Герой СВО, наш дорогой друг Дмитрий „Птица“ Дмитриев, который храбро сражался за наше государство до самого конца. Брат Севы погиб на поле боя за него, за нашу страну, за наших детей. Всеволод очень любил брата и очень им гордится, благодарит всех наших военных, благодаря которым в нашем небе не летают вражеские самолеты», — написали волонтеры в группе «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. Миасские добровольцы отметили, что Всеволод очень любит свою Родину и свой город. В своем сочинении он написал: «Человек становится личностью только тогда, когда у него появляется чувство патриотизма. Человек без Родины никто» «Со старшим братом Всеволода Димой наше движение дружило с начала спецоперации, он постоянно присылал нам приветы с передовой. На фотографии Дима с его котенком, которого он подобрал на развалинах. И вот сначала погиб котенок, а потом и Дима, всего 22 года ему было. Он был из нашей 90-й Чебаркульской танковой дивизии. Мы даже сначала и не знали, что Всеволод его брат. И когда стали смотреть победителя, оказалось, что он из Диминого города и его родственник», — рассказали миассцы корреспонденту URA.RU. Конкурс сочинений о Родине волонтерское движение «ZOV Миасса» объявило в соцсети ВКонтакте в середине марта. К участию приглашались школьники и учащиеся колледжей, которые отправляли на конкурс фото своих рукописных сочинений.