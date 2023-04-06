Суд отправил «тюменскую душительницу» в колонию на восемь лет

07 апреля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Закончились слушания по делу женщины, задушившей соседку шейным платком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницу Заводоуковского района Тюменской области, которая задушила свою соседку шейным платком, отправили в колонию общего режима на восемь лет. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба тюменской судебной системы. «Заводоуковский районный суд признал женщину виновной в умышленном убийстве и на 8 лет отправил в исправительную колонию общего режима. Как стало известно из приговора, после очередной ссоры с соседкой подсудимая сбила ее с ног на землю и задушила платком, о чем сама заявила в полицию», — говорится в сообщении. Конфликт между соседями длился несколько лет по различным поводам. Помимо срока, подсудимая выплатит родственникам жертвы 2 млн рублей компенсации морального вреда, а также возместит материальный вред и судебные издержки. Ранее URA.RU сообщало о подробностях этого убийства. Конфликт произошел в Заводоуковском районе еще в сентябре 2021 года.

Жительницу Заводоуковского района Тюменской области, которая задушила свою соседку шейным платком, отправили в колонию общего режима на восемь лет. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба тюменской судебной системы. «Заводоуковский районный суд признал женщину виновной в умышленном убийстве и на 8 лет отправил в исправительную колонию общего режима. Как стало известно из приговора, после очередной ссоры с соседкой подсудимая сбила ее с ног на землю и задушила платком, о чем сама заявила в полицию», — говорится в сообщении. Конфликт между соседями длился несколько лет по различным поводам. Помимо срока, подсудимая выплатит родственникам жертвы 2 млн рублей компенсации морального вреда, а также возместит материальный вред и судебные издержки. Ранее URA.RU сообщало о подробностях этого убийства. Конфликт произошел в Заводоуковском районе еще в сентябре 2021 года.