06 апреля 2023
05 апреля 2023

Суд отправил «тюменскую душительницу» в колонию на восемь лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Закончились слушания по делу женщины, задушившей соседку шейным платком Фото:

Жительницу Заводоуковского района Тюменской области, которая задушила свою соседку шейным платком, отправили в колонию общего режима на восемь лет. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба тюменской судебной системы.

«Заводоуковский районный суд признал женщину виновной в умышленном убийстве и на 8 лет отправил в исправительную колонию общего режима. Как стало известно из приговора, после очередной ссоры с соседкой подсудимая сбила ее с ног на землю и задушила платком, о чем сама заявила в полицию», — говорится в сообщении.

Конфликт между соседями длился несколько лет по различным поводам. Помимо срока, подсудимая выплатит родственникам жертвы 2 млн рублей компенсации морального вреда, а также возместит материальный вред и судебные издержки.

Ранее URA.RU сообщало о подробностях этого убийства. Конфликт произошел в Заводоуковском районе еще в сентябре 2021 года.

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Жительницу Заводоуковского района Тюменской области, которая задушила свою соседку шейным платком, отправили в колонию общего режима на восемь лет. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба тюменской судебной системы. «Заводоуковский районный суд признал женщину виновной в умышленном убийстве и на 8 лет отправил в исправительную колонию общего режима. Как стало известно из приговора, после очередной ссоры с соседкой подсудимая сбила ее с ног на землю и задушила платком, о чем сама заявила в полицию», — говорится в сообщении. Конфликт между соседями длился несколько лет по различным поводам. Помимо срока, подсудимая выплатит родственникам жертвы 2 млн рублей компенсации морального вреда, а также возместит материальный вред и судебные издержки. Ранее URA.RU сообщало о подробностях этого убийства. Конфликт произошел в Заводоуковском районе еще в сентябре 2021 года.
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