Свердловская чиновница, выигравшая колье за 2,5 млн, подала в отставку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, маникюр, женские руки
О новом поприще Виктории Пановой пока неизвестно Фото:

Сотрудница аппарата свердловского губернатора Виктория Панова написала заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщили два источника во власти. Ранее чиновница прославилась тем, что выиграла в лотерею рубиновое колье стоимостью 2,5 миллиона рублей.

«Виктория Панова написала заявление по собственному желанию. По какой именно причине она увольняется, неизвестно», — сказал собеседник.

Корреспондент обратился за комментарием к самой Виктории Пановой, однако она не ответила на звонок агентства. Чиновница попала в информационную повестку после того, как выиграла колье с рубином, осыпанным бриллиантами. Это произошло благодаря курьезу, и изначально украшение должно было достаться другому человеку.

Колье фартовой чиновнице вручал создатель ювелирного дома Александр Чамовских
Колье фартовой чиновнице вручал создатель ювелирного дома Александр Чамовских
Фото:

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Сотрудница аппарата свердловского губернатора Виктория Панова написала заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщили два источника во власти. Ранее чиновница прославилась тем, что выиграла в лотерею рубиновое колье стоимостью 2,5 миллиона рублей. «Виктория Панова написала заявление по собственному желанию. По какой именно причине она увольняется, неизвестно», — сказал собеседник. Корреспондент обратился за комментарием к самой Виктории Пановой, однако она не ответила на звонок агентства. Чиновница попала в информационную повестку после того, как выиграла колье с рубином, осыпанным бриллиантами. Это произошло благодаря курьезу, и изначально украшение должно было достаться другому человеку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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