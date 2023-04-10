О новом поприще Виктории Пановой пока неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудница аппарата свердловского губернатора Виктория Панова написала заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщили два источника во власти. Ранее чиновница прославилась тем, что выиграла в лотерею рубиновое колье стоимостью 2,5 миллиона рублей.

«Виктория Панова написала заявление по собственному желанию. По какой именно причине она увольняется, неизвестно», — сказал собеседник.

Корреспондент обратился за комментарием к самой Виктории Пановой, однако она не ответила на звонок агентства. Чиновница попала в информационную повестку после того, как выиграла колье с рубином, осыпанным бриллиантами. Это произошло благодаря курьезу, и изначально украшение должно было достаться другому человеку.