Бастрыкин заинтересовался избиением ребенка в детском саду Каменска-Уральского

Инцидент произошел в одном из детских садов Каменска-Уральского Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за дело об избиении несовершеннолетнего воспитанника детского дома в детском саду Каменского района Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин взял на контроль дело о совершении противоправных действий в отношении ребенка в одном из дошкольных учреждений. Глава СК РФ и. о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК РФ».

Ранее URA.RU писало, что житель Каменска-Уральского рассказал о том, что стал свидетелем того, как сотрудница детдома нанесла ладонью несколько ударов малышу по голове и шее из-за того, что тот раскапризничался. После этого свидетель увиденной сцены обратился в полицию и СК. Силовики подключились к данному делу.