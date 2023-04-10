10 апреля 2023

Бастрыкин заинтересовался избиением ребенка в детском саду Каменска-Уральского

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, ребенок, урок, учеба, ученик, мальчик, школа, начальная школа, ученик у доски
Инцидент произошел в одном из детских садов Каменска-Уральского Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за дело об избиении несовершеннолетнего воспитанника детского дома в детском саду Каменского района Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин взял на контроль дело о совершении противоправных действий в отношении ребенка в одном из дошкольных учреждений. Глава СК РФ и. о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК РФ».

Ранее URA.RU писало, что житель Каменска-Уральского рассказал о том, что стал свидетелем того, как сотрудница детдома нанесла ладонью несколько ударов малышу по голове и шее из-за того, что тот раскапризничался. После этого свидетель увиденной сцены обратился в полицию и СК. Силовики подключились к данному делу.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за дело об избиении несовершеннолетнего воспитанника детского дома в детском саду Каменского района Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин взял на контроль дело о совершении противоправных действий в отношении ребенка в одном из дошкольных учреждений. Глава СК РФ и. о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК РФ». Ранее URA.RU писало, что житель Каменска-Уральского рассказал о том, что стал свидетелем того, как сотрудница детдома нанесла ладонью несколько ударов малышу по голове и шее из-за того, что тот раскапризничался. После этого свидетель увиденной сцены обратился в полицию и СК. Силовики подключились к данному делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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